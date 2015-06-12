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39 выпускников кадетского училища № 1 им. Фрунзе 12 июня получили аттестаты

12 июня 2015 18:09
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Новости Беларуси. 39 выпускников кадетского училища № 1 имени Фрунзе 12 июня получили аттестаты. Торжественная церемония состоялась в Музее истории Великой Отечественной войны.

За время учебы молодые люди освоили не только общеобразовательные дисциплины, но и прошли строевую и огневую подготовку, изучили основные приёмы боевых искусств.

Поздравить выпускников пришли наставники и родные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Барсуков, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Многие слушатели кадетского училища идут дальше и свою судьбу связывают с органами внутренних дел, поступают в Академию и служат в Минском гарнизоне.

Илья Павлов, выпускник ГУО «Минское городское кадетское училище № 1 им. М. В. Фрунзе»:
С детства хотел стать военным. Мне всегда это нравилось: дисциплина, порядок, настоящая дружба.

Андрей Русак, выпускник ГУО «Минское городское кадетское училище № 1 им. М. В. Фрунзе»:
Мой отец тоже был сначала в военном училище, он заканчивал. У меня с детства тоже была привязанность.

# общество # Фотофакт # Александр Барсуков # Кадеты в Беларуси

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