50 тысяч белорусских 11-классников 12 июня простились со школой

Новости Беларуси. Вечером 12 июня 50 тысяч 11-классников прощаются со школой. По всей стране проходят выпускные торжества. Лучшим уже вручили медали и похвальные листы. Осталось только встретить первый рассвет взрослой жизни.

12 июня в свою гимназию Александр Самущик зашел с особым трепетом. 11 лет именно здесь он получал знания и учился находить общий язык со сверстниками. И вот теперь последний раз в статусе ученика посещает ставшую родной альма-матер. Знакомые коридоры, любимый класс физики и математики, и «счастливая» парта. Как символ школьной поры – белая лента выпускника.

Александр Самущик, выпускник гимназии № 10 Гродно:

Была линейка, эти ленты нам повесили, и сразу воспоминания о школе, как я пошел в первый класс, в пятый, в девятый. После девятого поступил дальше, в школу.

Правда, долго грустить, утверждает Александр, просто не будет времени. Уже в воскресение нужно будет выдержать очередной экзамен, теперь уже в вуз.

Неоднократный победитель городских олимпиад по математике и английскому с будущей профессией уже определился. Впереди цель – факультет экономики Гродненского университета. Свое будущее Александр Самущик уже четко спланировал.

Александр Самущик, выпускник гимназии № 10 Гродно:

Через лет 15-20 представляю себя работником какой-нибудь компании, которой понадобятся мои знания в математике и английском для сотрудничества с другими странами.

Это будет потом, а 12 июня Александр и еще около сотни лучших выпускников гродненских школ приняли участие в церемонии вручения золотых медалей у фонтана Дружбы. Именно с этой многолетней традиции стартуют выпускные вечера во всех городских школах.

В Речице по традиции школьный выпускной напоминает празднование Дня города.

Тысячи горожан приходят для того, чтобы вместе со вчерашними школьниками разделить их радость вхождения во взрослую жизнь. Торжественная часть праздника прошла в единственном в стране амфитеатре на воде.

Станислав Рухман, выпускник Речицкого районного лицея:

Для меня этот день является, с одной стороны, очень радостным, с другой стороны, немного грустным. Все пришли посмотреть на нас, на выпускников, и это очень необычно и очень приятно.

Светлана Труневская, мама выпускницы:

Грустный, потому что, когда мы привели ее в школу 1 сентября, она была совсем ребенком. И, вот, пролетели 11 лет, и сейчас она взрослая, и сейчас она улетит и покинет наше гнездо.

«Золотая» медалистка Светлана Ткачук, несмотря на горячую пору экзаменов, выбору платья для выпускного вечера уделила немало времени и внимания. Говорит: в последний вечер детства хотела выглядеть особенно.

Светлана Ткачук, выпускница гимназии № 5 Брест:

Конечно же, хотелось придумать что-то такое, которого ни у кого не будет. Поэтому я решила шить под заказ. В процессе пошива было много моментов, когда казалось: «Боже, что я шью?» Но потом все начинало нравиться.

В Бресте выпускники проведут эту ночь под «Алыми парусами».

Обычно центральные улицы города перекрывают только для высоких гостей и делегаций. Но раз в году движение останавливается ради выпускников.

Во взрослую жизнь традиционно брестчан провожают под аплодисменты и звуки городского оркестра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.