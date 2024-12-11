39 представителей различных сфер деятельности указом Президента удостоены госнаград

Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, отвагу и решимость, проявленные при спасении человека на воде, заслуги в судебно-экспертной деятельности, охране госграницы, значительный вклад в реализацию социально-экономической и государственной политики. Также высокой награды удостоены за ликвидацию последствий ЧС, военно-патриотическое воспитание молодежи, совершенствование налоговой и судебной систем, развитие сельского и лесного хозяйств, торфяной промышленности, строительства, ветеранского движения. Отмечены и отличные достижения в сферах науки, статистики, здравоохранения, образования, культуры и спорта. Глава государства также подписал распоряжение об объявлении благодарности Президента.