Вытинанка – в списках наследия ЮНЕСКО. Как сохраняют этот вид искусства в Беларуси?

Сохранение национальной самобытности и суверенитета, культурных и духовных традиций присущи белорусскому народу. Мы передаем свое, родное из поколения в поколение. Страна готовится к Новому году и Рождеству. В Гродненской области для создания праздничной атмосферы активно используют вытинанки. Окна в городах и селах украшают настоящими шедеврами из бумаги. К слову, в начале декабря белорусскую вытинанку включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нягледзячы на тое, што нашы продкі пасля ліхалецця вайны жылі бедна, усе яны заўсёды хацелі прымаць у сваіх дамах людзей. І каб гэта было прывабна вачам. На вокнах былі вось такія занавескі рашылье, гэтыя занавескі з матэрыялу былі трохі ў багацейшых сем’ях, а вось калі сямь’я ўжо зусім была бедная, то там выразалі гэтыя рашылье з паперы.

Красивыми узорами из бумаги в конце 1950-х годов украшали дом и Татьяны Качаловской. Так интерес к вытинанке у мастерицы появился еще в детстве.

Татьяна Качаловская, мастер вытинанки: Родная сестра моего отца украшала дом к Пасхе. Вот она начала складывать зачем-то, потом взяла ножницы и стала вырезать что-то, вырезала, распрямила и положила на полку с посудой. Тогда мне около пяти лет было, я была в таком восхищении, восторге от этого, и самого процесса, и от того, что разложилось и стало так красиво.

Татьяна с удовольствием вырезала снежинки в школе и дома. Потом на какое-то время забыла об этом. Вернулась к увлекательному процессу уже во время декретного отпуска. С тех пор вырезала сотни красивых узоров. На них – птицы, цветы и деревья. Часть работ хранится в гродненских музеях, большинство было подарено друзьям и близким. В конце 1990-х увлечение Татьяны приносило еще и доход. Тогда были популярны открытки ручной работы.

Татьяна Качаловская:

Был еще интерес к салфеткам, мой вырезанный узор брали как образец для того, чтобы вышивать или выжигать по ткани.