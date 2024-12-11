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В Сенице сдали многоквартирный дом для работников сельского хозяйства

11 декабря 2024 19:47
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Долгожданное новоселье – лучший подарок к Новому году. Ключи от квартир получили работники сельхозпредприятия «Гастелловское». Многоквартирный жилой дом в Сенице построен по инициативе руководства хозяйства и при поддержке Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Со счастливыми новоселами пообщалась наш корреспондент Анна Куртасова.

В Сенице сдали многоквартирный дом для работников сельского хозяйства-2

Этого события работники предприятия «Гастелловское» ждали долго. Им торжественно вручили заветные ключи от квартир. Новоселами стали 122 семьи. Это не только сотрудники хозяйства, но и работники социальной сферы, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

В Сенице сдали многоквартирный дом для работников сельского хозяйства-4

Анна Куртасова, корреспондент:
Квартиры и комфортные, и просторные. С внутренней отделкой и ремонтом. Обладателям заветных ключей осталось лишь обустроить жилье по своему вкусу.

Ключи в руках – можно смело отправляться в дом. Первопроходцами стала семья Александра и Юлии Гончаровых. Супруги два года работают на предприятии. В центральный регион пара переехала из Могилевской области. Давно мечтали о своем жилье. Cреди тех, у кого сегодня исполнилась мечта, механизаторы, агрономы, животноводы. Все те, кто ежедневно вносит вклад в развитие не только хозяйства, но и всего агропромышленного комплекса страны.

Подробнее в видео.

В Сенице сдали многоквартирный дом для работников сельского хозяйства-6

Квартиры, которые предоставили сотрудникам предприятия, – служебные с правом дальнейшего выкупа и приобретения их в собственность.

В Сенице сдали многоквартирный дом для работников сельского хозяйства-8

Станислав Соколовский, директор сельхозпредприятия «Гастелловское»:
Что такое право выкупа – управляемость в коллективе, повышение работоспособности и производительности людей, которые у нас работают. Мы стараемся строить жилье, нормально платить заработную плату. 

Хозяйство «Гастелловское» – одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий. Здесь производят продукцию, которая ежедневно обеспечивает продовольствием минчан. Труд работников АПК отмечают. Строительство жилья – одна из форм государственной поддержки. Также это гарантия закрепления рабочих кадров на местах и привлечение новых специалистов.

В Сенице сдали многоквартирный дом для работников сельского хозяйства-10

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Сегодня нужно поддерживать сельское хозяйство из различных источников. Минск формирует особый бюджет, который может оказать существенную поддержку в той же Минской области и другим регионам. 

В Сенице сдали многоквартирный дом для работников сельского хозяйства-12

Символично, что ключи вручили накануне Нового года. Отличный подарок к празднику. многие семьи 2025-й встретят уже в своих квартирах.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Юрий Шулейко

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