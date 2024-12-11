В Сенице сдали многоквартирный дом для работников сельского хозяйства

Долгожданное новоселье – лучший подарок к Новому году. Ключи от квартир получили работники сельхозпредприятия «Гастелловское». Многоквартирный жилой дом в Сенице построен по инициативе руководства хозяйства и при поддержке Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Этого события работники предприятия «Гастелловское» ждали долго. Им торжественно вручили заветные ключи от квартир. Новоселами стали 122 семьи. Это не только сотрудники хозяйства, но и работники социальной сферы, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Анна Куртасова, корреспондент:

Квартиры и комфортные, и просторные. С внутренней отделкой и ремонтом. Обладателям заветных ключей осталось лишь обустроить жилье по своему вкусу.

Ключи в руках – можно смело отправляться в дом. Первопроходцами стала семья Александра и Юлии Гончаровых. Супруги два года работают на предприятии. В центральный регион пара переехала из Могилевской области. Давно мечтали о своем жилье. Cреди тех, у кого сегодня исполнилась мечта, механизаторы, агрономы, животноводы. Все те, кто ежедневно вносит вклад в развитие не только хозяйства, но и всего агропромышленного комплекса страны.