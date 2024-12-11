В Сенице сдали многоквартирный дом для работников сельского хозяйства
Долгожданное новоселье – лучший подарок к Новому году. Ключи от квартир получили работники сельхозпредприятия «Гастелловское». Многоквартирный жилой дом в Сенице построен по инициативе руководства хозяйства и при поддержке Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Со счастливыми новоселами пообщалась наш корреспондент Анна Куртасова.
Этого события работники предприятия «Гастелловское» ждали долго. Им торжественно вручили заветные ключи от квартир. Новоселами стали 122 семьи. Это не только сотрудники хозяйства, но и работники социальной сферы, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
Анна Куртасова, корреспондент:
Квартиры и комфортные, и просторные. С внутренней отделкой и ремонтом. Обладателям заветных ключей осталось лишь обустроить жилье по своему вкусу.
Ключи в руках – можно смело отправляться в дом. Первопроходцами стала семья Александра и Юлии Гончаровых. Супруги два года работают на предприятии. В центральный регион пара переехала из Могилевской области. Давно мечтали о своем жилье. Cреди тех, у кого сегодня исполнилась мечта, механизаторы, агрономы, животноводы. Все те, кто ежедневно вносит вклад в развитие не только хозяйства, но и всего агропромышленного комплекса страны.
Подробнее в видео.
Квартиры, которые предоставили сотрудникам предприятия, – служебные с правом дальнейшего выкупа и приобретения их в собственность.
Станислав Соколовский, директор сельхозпредприятия «Гастелловское»:
Что такое право выкупа – управляемость в коллективе, повышение работоспособности и производительности людей, которые у нас работают. Мы стараемся строить жилье, нормально платить заработную плату.
Хозяйство «Гастелловское» – одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий. Здесь производят продукцию, которая ежедневно обеспечивает продовольствием минчан. Труд работников АПК отмечают. Строительство жилья – одна из форм государственной поддержки. Также это гарантия закрепления рабочих кадров на местах и привлечение новых специалистов.
Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Сегодня нужно поддерживать сельское хозяйство из различных источников. Минск формирует особый бюджет, который может оказать существенную поддержку в той же Минской области и другим регионам.
Символично, что ключи вручили накануне Нового года. Отличный подарок к празднику. многие семьи 2025-й встретят уже в своих квартирах.