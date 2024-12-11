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Старт новогодним гуляньям в Минске даст форум Дедов Морозов и Снегурочек

11 декабря 2024 18:42
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Более 100 мероприятий пройдет в столице в праздничные дни. Старт новогодним гуляньям даст традиционный форум Дедов Морозов и Снегурочек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Начнется он 24 декабря на территории Верхнего города. Здесь соберутся сказочные волшебники из каждого района Минска. У Дворца спорта пройдет и конкурс-презентация «Техноелок». А с 25 декабря на площадке ежедневно будут показывать новогоднюю сказку «Волшебник Старого города, или Тайна Троицкого предместья». Здесь же развернется и главная программа новогодней ночи. Гостей будут развлекать белорусские эстрадные исполнители, диджеи и творческие коллективы. Верхний город также превратится в сказочную площадку.

Старт новогодним гуляньям в Минске даст форум Дедов Морозов и Снегурочек-2

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:
В этом году у нас будет очень необычная сцена на территории Верхнего города, где проведут новогоднее театрализованное представление. Сцену оформят в виде новогодней елки. С 25 декабря по 2 января на территории Верхнего города ежедневно в 17:30 и в 20:00 будут проходить новогодние театрализованные представления «Новый год в стране игрушек».

Уже 14 декабря у Дворца спорта начнет работу рождественская ярмарка «Калядны кiрмаш». В деревянных шале можно будет найти елочные украшения, сувениры, сладости и кулинарные изделия. Ярмарки пройдут и в каждом районе города.

# Новый год

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