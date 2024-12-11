Старт новогодним гуляньям в Минске даст форум Дедов Морозов и Снегурочек

Более 100 мероприятий пройдет в столице в праздничные дни. Старт новогодним гуляньям даст традиционный форум Дедов Морозов и Снегурочек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Начнется он 24 декабря на территории Верхнего города. Здесь соберутся сказочные волшебники из каждого района Минска. У Дворца спорта пройдет и конкурс-презентация «Техноелок». А с 25 декабря на площадке ежедневно будут показывать новогоднюю сказку «Волшебник Старого города, или Тайна Троицкого предместья». Здесь же развернется и главная программа новогодней ночи. Гостей будут развлекать белорусские эстрадные исполнители, диджеи и творческие коллективы. Верхний город также превратится в сказочную площадку.