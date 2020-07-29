38 выпускников в Минской области набрали 100 баллов на ЦТ. И вот что они говорят

Новости Беларуси. 38 выпускников в Минской области получили заветные 100 баллов на ЦТ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Наиболее высокие результаты по белорусскому и иностранному языкам.

Высшую оценку получили 14 и 7 выпускников соответственно. Кстати, данные будут обновляться. Неплохие показатели и по химии. Как правило, такие абитуриенты подают документы в высшие медицинские учебные заведения.

Александр Ржеутский, выпускник средней школы № 17:

Реакция была ошеломляющая. Я очень долгое время не мог посмотреть свои баллы, очень волновался, потому что на химию были очень большие надежды, так как ей я занимаюсь с 9 класса. И когда я увидел 100 баллов – это безумная радость, это благодарность своему учителю.

Полина Сас, выпускница гимназии № 1:

Я начала работать еще с 8 класса, когда поступила в профиль. Я уже с самого начала определилась, что мое будущее будет связано именно с химией, биологией, медициной, поскольку было много родственников, которые связаны именно с такими темами: мама работает медиком, дедушка был химиком.

Оксана Бурко, учительница гимназии № 1:

Это труд, труд педагога в первую очередь, труд ребенка и, конечно, поддержка родителей. Цель, целеустремленность, систематически напряженная работа.