Руководитель «Виккру»: «За последние пару лет мы сделали не менее, а более, чем за последние 5 лет»

Николай Борисенко, руководитель Могилевского поискового историко-патриотического клуба «Виккру»:

Первый период нашего зарождения и, как мы называем, золотого времени, мы переживали в 90-е годы. Начиная с 1993, 1994, 1995 и конец 90-х, потом было такое немножко затишье.

Сейчас за последние годы поисковое движение, изучение военной истории в Беларуси очень сильно активизировалось.

Особенно приятно, буквально за последние пару лет мы сделали не менее, а более, чем за последние 5 лет. Я думаю, это связано в первую очередь с тем, что государство повернулось лицом, и теперь мы можем работать смело, как мы говорим, и в законодательном плане, и в финансировании, и в снабжении каким-то поисковым инвентарем. По сути, мы сейчас получили очень мощную государственную поддержку. Конечно, хотелось бы, как всегда, по-хорошему больше, но то, что мы имеем сегодня, – это серьезно и значимо для нас.

Я думаю, что если так будет и дальше продолжаться, то этот фундамент, который заложен в предыдущие годы, будет сохраняться, приумножаться, и на нем будем строить изучение военной истории, воспитание молодого поколения, развивать патриотизм и заниматься нашим главным делом – поисковой работой по установлению судеб, увековечению памяти защитников Могилева и области.