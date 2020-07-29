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«Эй, всё получится. Беларусь надеется на вас». Паралимпиец Алексей Талай встретился с детьми с инвалидностью

29 июля 2020 14:09
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Новости Беларуси. Паралимпийский чемпион по плаванию Алексей Талай встретился с детьми с инвалидностью и их родителями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Эй, всё получится. Беларусь надеется на вас». Паралимпиец Алексей Талай встретился с детьми с инвалидностью-1

В рамках благотворительного проекта «Спортсмены Беларуси – сила в единстве!» именитый атлет еще раз напомнил: инвалидность – не приговор, а повод не сдаваться, верить в себя и добиваться успеха. Тем более в стране созданы все условия для занятий спортом людей и с ограниченными возможностями.

«Эй, всё получится. Беларусь надеется на вас». Паралимпиец Алексей Талай встретился с детьми с инвалидностью-4

Алексей Талай, член национальной паралимпийской сборной по плаванию:
Вот эта синергия душ, глаза в глаза можешь посмотреть этому ребенку, конкретному родителю, который отчаялся, и сказать: «Эй, все получится. Беларусь надеется на вас. Вперед!»

«Эй, всё получится. Беларусь надеется на вас». Паралимпиец Алексей Талай встретился с детьми с инвалидностью-7

Наталья Браилян:
Мне очень интересно посмотреть, как взрослые люди с заболеванием, в частности, опорно-двигательного аппарата, как у моего сына, как они живут, общаются.

«Эй, всё получится. Беларусь надеется на вас». Паралимпиец Алексей Талай встретился с детьми с инвалидностью-10

О возможностях для активного отдыха рассказали представители Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Здесь же организовали мастер-класс по игре бочча среди инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Алексей Талай # Наталья Браилян # Фотофакт

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