«Эй, всё получится. Беларусь надеется на вас». Паралимпиец Алексей Талай встретился с детьми с инвалидностью

Новости Беларуси. Паралимпийский чемпион по плаванию Алексей Талай встретился с детьми с инвалидностью и их родителями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В рамках благотворительного проекта «Спортсмены Беларуси – сила в единстве!» именитый атлет еще раз напомнил: инвалидность – не приговор, а повод не сдаваться, верить в себя и добиваться успеха. Тем более в стране созданы все условия для занятий спортом людей и с ограниченными возможностями.

Алексей Талай, член национальной паралимпийской сборной по плаванию:

Вот эта синергия душ, глаза в глаза можешь посмотреть этому ребенку, конкретному родителю, который отчаялся, и сказать: «Эй, все получится. Беларусь надеется на вас. Вперед!»

Наталья Браилян:

Мне очень интересно посмотреть, как взрослые люди с заболеванием, в частности, опорно-двигательного аппарата, как у моего сына, как они живут, общаются.