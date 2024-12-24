Эти заболевания щитовидной железы самые частые. Врач рассказала, на какие симптомы нужно обратить внимание

Щитовидная железа – это орган эндокринной системы, который играет ключевую роль в регуляции обмена веществ. Он производит гормоны и контролирует множество важных процессов, таких как рост, развитие, температуру тела и энергетический обмен.

Светлана Иванченко, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Нарушения у щитовидной железы – это вторые среди всех по распространенности эндокринных заболеваний, уступают разве что сахарному диабету. В какой-то степени реже они возникают у мужчин, приблизительно в четыре раза реже, чем у женщин. Самый опасный возраст – после 45 лет у обоих полов, когда уже щитовидная железа чаще проявляет нарушения.

Как и любой другой орган, щитовидная железа может столкнуться с различными заболеваниями. К самым частым «сбоям» щитовидки относят гипотиреоз. Это состояние, при котором щитовидная железа не производит достаточного количества гормонов, необходимых для нормальной работы организма.

Светлана Иванченко:

Чаще всего может быть связано с дефицитом поступления йода и тех микроэлементов, которые в синтезе гормонов участвуют, например, витамин D, недостаточное потребление белка, ожирение. Часто щитовидная железа работает на общий объем тела. Соответственно, когда он превышен, этому органу становится работать тяжелее. Как это может проявляться? Маскироваться под что угодно, под синдром хронической усталости, нарушения сна, может приводить даже к бесплодию в запущенных вариантах. Страдает кожа, выпадают волосы, ломкость ногтей.

Еще одним распространенным заболеванием считается гипертиреоз. Это состояние, при котором щитовидная железа, наоборот, вырабатывает слишком много гормонов, что приводит к ускоренному метаболизму и другим негативным последствиям. Симптомы гипертиреоза могут включать в себя избыточное потоотделение, повышенное сердцебиение, нервозность, дрожь в руках и проблемы со сном.

Светлана Иванченко:

Могут маскироваться под заболевания глаз эти все проявления, то есть будет резь, сухость в глазах, синдром сухого глаза, чувство песка, нарушение зрения. Из причин этого заболевания – чаще всего иммунные, поражение железы своим же иммунитетом. Важен вопрос наследственности, в некоторых случаях это избыточное поступление йода в организм. Особое внимание нужно уделить группе беременных женщин.