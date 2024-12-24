Эти заболевания щитовидной железы самые частые. Врач рассказала, на какие симптомы нужно обратить внимание

Щитовидная железа – это орган эндокринной системы, который играет ключевую роль в регуляции обмена веществ. Он производит гормоны и контролирует множество важных процессов, таких как рост, развитие, температуру тела и энергетический обмен.
Щитовидная железа – это орган эндокринной системы, который играет ключевую роль в регуляции обмена веществ. Он производит гормоны и контролирует множество важных процессов, таких как рост, развитие, температуру тела и энергетический обмен.
Светлана Иванченко, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:
Нарушения у щитовидной железы – это вторые среди всех по распространенности эндокринных заболеваний, уступают разве что сахарному диабету. В какой-то степени реже они возникают у мужчин, приблизительно в четыре раза реже, чем у женщин. Самый опасный возраст – после 45 лет у обоих полов, когда уже щитовидная железа чаще проявляет нарушения.
Как и любой другой орган, щитовидная железа может столкнуться с различными заболеваниями. К самым частым «сбоям» щитовидки относят гипотиреоз. Это состояние, при котором щитовидная железа не производит достаточного количества гормонов, необходимых для нормальной работы организма.
Светлана Иванченко:
Чаще всего может быть связано с дефицитом поступления йода и тех микроэлементов, которые в синтезе гормонов участвуют, например, витамин D, недостаточное потребление белка, ожирение. Часто щитовидная железа работает на общий объем тела. Соответственно, когда он превышен, этому органу становится работать тяжелее. Как это может проявляться? Маскироваться под что угодно, под синдром хронической усталости, нарушения сна, может приводить даже к бесплодию в запущенных вариантах. Страдает кожа, выпадают волосы, ломкость ногтей.
Еще одним распространенным заболеванием считается гипертиреоз. Это состояние, при котором щитовидная железа, наоборот, вырабатывает слишком много гормонов, что приводит к ускоренному метаболизму и другим негативным последствиям. Симптомы гипертиреоза могут включать в себя избыточное потоотделение, повышенное сердцебиение, нервозность, дрожь в руках и проблемы со сном.
Светлана Иванченко:
Могут маскироваться под заболевания глаз эти все проявления, то есть будет резь, сухость в глазах, синдром сухого глаза, чувство песка, нарушение зрения. Из причин этого заболевания – чаще всего иммунные, поражение железы своим же иммунитетом. Важен вопрос наследственности, в некоторых случаях это избыточное поступление йода в организм. Особое внимание нужно уделить группе беременных женщин.
Зоб – это увеличение щитовидной железы, чаще всего вызванное дефицитом йода. Зоб может привести к затруднениям при глотании, дискомфорту в области шеи, проблемам с дыханием. Симптомы зоба могут включать в себя отек на передней части шеи, изменение голоса и раздражительность.
Светлана Иванченко:
Среди структурных нарушений щитовидной железы особенно хочу обратить внимание на ее воспалительные. Есть заболевание подострый тиреоидит, острый тиреоидит, это воспаление щитовидной железы. Может проявляться подъемом температуры, болью в шее, в горле, отдавать может в нижнюю челюсть, в уши, в грудную клетку, маскируется под зубную боль, под ангину. Причина – нарушения в щитовидной железе, структурные нарушения.
Для диагностики и лечения заболеваний щитовидной железы необходимо обратиться к врачу-эндокринологу. Специалист проведет необходимые обследования, такие как анализы крови на уровень гормонов, ультразвуковое исследование и, при необходимости, биопсию.
Светлана Иванченко:
Щитовидная железа очень благодарный и отзывчивый орган, главное, вовремя обратиться к врачу при выявлении у себя непонятных состояний, обследоваться, сделать УЗИ, определить функцию щитовидной железы. Можно вовремя начать лечение и вернуть свое состояние в норму.
Заболевания щитовидной железы могут серьезно повлиять на здоровье человека. Своевременная диагностика и правильное лечение помогут избежать тяжелых последствий.
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