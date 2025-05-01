Каким был отбор участников первого парада Победы, рассказала дочь маршала Советского Союза

Мелодии, наполненные патриотизмом и верой в Победу. Фронтовые письма – бессмертная связь с родными. Плакаты, которые развешены по городам и селам, призывают к единству и силе. Ордена и медали, сверкающие на груди ветеранов, олицетворяют подвиги и жертвы, принесенные во имя мира. Каждый из этих символов – песни, письма, плакаты, ордена и медали – создает величественное полотно истории, в котором переплетаются смелость, любовь и надежда. Они напоминают нам, что Победа – это не только триумф на поле боя, но и крепкая связь между людьми, которые боролись за общий идеал.

Кандидаты на участие в параде тщательно отбирались. Первыми рассматривались военнослужащие, проявившие в боях мужество и имевшие боевые награды. Физические данные, например, рост и возраст, имели важное значение. Указывалось, что кандидаты должны быть не ниже 176 сантиметров и не старше 30 лет. Но поскольку все формальные требования было трудно соблюсти, на практике для участников делались исключения.

Наталия Конева, дочь маршала Советского Союза Ивана Конева:

На парад отбирали действительно высоких наших героев, высоких участников всех битв, знаменитых людей. И среди них был дважды Герой Советского Союза. Дважды Герой – для танкистов это выдающийся человек был такой, танковый командир Давид Абрамович Драгунский. Он рассказывал: «Я был герой из героев, у меня было звание дважды Герой Советского Союза, я очень хотел на парад Победы попасть. Но я не проходил по росту», – он был маленький.

И ему, говорит, давали советы: ты давай там какие-нибудь каблуки, какие-нибудь набойки сделай, ты постарайся быть повыше. И вот, значит, настал торжественный момент, когда отбирали участников парада будущих. И сказали: давайте все выстраивайтесь, сейчас приедет командующий фронтом Конев, он посмотрит и, в общем, примет окончательное решение. Давид Абрамович страшно нервничал, просто холодным потом покрывался, подошел Конев, посмотрел на него. И кто-то, кто стоял рядом, говорит: ну вот, Иван Степанович, герой из героев, но ростом не вышел. Отец посмотрел на Драгунского, улыбнулся и сказал: а когда он в Берлин входил, мы же его не мерили – пойдет на параде.