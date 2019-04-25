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«Чувства переполняют». Поминальная литургия накануне годовщины аварии на ЧАЭС прошла в Свято-Никольском храме

25 апреля 2019 20:40
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Новости Беларуси. Память о трагедии. 25 апреля в Свято-Никольском храме в Заводском районе накануне очередной годовщины аварии на Чернобыльской АЭС прошла поминальная литургия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Чувства переполняют». Поминальная литургия накануне годовщины аварии на ЧАЭС прошла в Свято-Никольском храме-1

На молебен собрались несколько десятков человек – ликвидаторы последствий аварии, переселенцы.

«Чувства переполняют». Поминальная литургия накануне годовщины аварии на ЧАЭС прошла в Свято-Никольском храме-4

«Чувства переполняют». Поминальная литургия накануне годовщины аварии на ЧАЭС прошла в Свято-Никольском храме-6

Александр Крымский, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Заводского района:
Для того, чтобы люди в этот день скорби были связаны между собой. Это очень личное, где надо быть с собой и своими мыслями.

«Чувства переполняют». Поминальная литургия накануне годовщины аварии на ЧАЭС прошла в Свято-Никольском храме-9

Лилия Беляева:
Меня чувства переполняют, потому что действительно уделили внимание. Сослужили молебен. Для нас это поддержка моральная.

«Чувства переполняют». Поминальная литургия накануне годовщины аварии на ЧАЭС прошла в Свято-Никольском храме-12

Школьники к годовщине Чернобыльской катастрофы подготовили рисунки. Экспозиция из нескольких десятков работ разместилась в районном Дворце детей и молодежи. Юные художники представили свой взгляд на события 30-летней давности.

«Чувства переполняют». Поминальная литургия накануне годовщины аварии на ЧАЭС прошла в Свято-Никольском храме-15

«Чувства переполняют». Поминальная литургия накануне годовщины аварии на ЧАЭС прошла в Свято-Никольском храме-17

Виктория Навицкая, заместитель директора по воспитательной работе Дворца детей и молодежи «Орион»:
Это страшная тема, страшная трагедия, поэтому школьники с особым трепетом и особым переживанием отнеслись к созданию этих работ.

«Чувства переполняют». Поминальная литургия накануне годовщины аварии на ЧАЭС прошла в Свято-Никольском храме-20

Только в Заводском районе столицы сегодня более 60 ликвидаторов аварии и 400 переселенцев.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Александр Крымский # Лилия Беляева # Виктория Навицкая # Фотофакт

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