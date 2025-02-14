«Это венец всех зерновых машин» – сотрудник завода в Гомеле о жатке со Знаком качества

Качество – всего восемь букв, а сколько смысла! Для белорусов это стиль жизни и даже национальная черта. Качественную тональность задает глава государства, объявив, что эта пятилетка пройдет под эгидой качества. А еще в нашу жизнь вернулась добрая традиция присваивать почетный знак лучшим производителям товаров и услуг. Сегодня мы уже знаем имена победителей, и они навсегда войдут в историю суверенной Беларуси. Но что стоит за этим знаком? Сколько времени, сил, экспериментов стоила каждая из этих побед, и, главное, кто эти люди, что привели свой товар к вершине успеха? Покажем их в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.

С появлением этой девятиметровой жатки качество уборки хлеба вышло на новый уровень. Машина сама адаптируется под рельеф поля и сводит к минимуму потерю урожая.

Олег Шляхто, первый заместитель главного инженера Гомельского завода литья и нормалей:

Это венец всех зерновых машин. Почему выбрали именно ее? Потому что все, что делалось на этих зерновых машинах – эта машина воплотила в себе максимально все технологические, конструкторские доработки. Это не только качественная машина, а это и качество самой уборки, то есть качество подачи зерна в комбайн. Это много составляющих факторов. Ну, а машина получилась такой благодаря всем нам.