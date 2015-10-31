Фотофакт: лев из гродненского зоопарка стал дизайнером джинсов

Новости Беларуси. Рок-группа «Я и этот» и гродненский зоопарк на неделе представили первые джинсы, над внешним видом которых «трудился» лев.
На растерзание царю зверей вокалист группы Кирилл Желудок отдал свои джинсы осознанно.
Новости Беларуси. Рок-группа «Я и этот» и гродненский зоопарк на неделе представили первые джинсы, над внешним видом которых «трудился» лев.
На растерзание царю зверей вокалист группы Кирилл Желудок отдал свои джинсы осознанно.
Говорит, что таким образом музыкальный коллектив призывает сохранять животный мир. Способ, конечно, странный, но рваные джинсы поклонники группы оценили по достоинству.
Не исключено, что льву еще предстоит поработать над майками, чтобы можно было с уверенностью заявить: над стилем группы работает самый настоящий лев.
Со слов музыкантов, директор зоопарка позитивно отреагировал на идею с «растерзанием джинсов».
На своих страницах в социальных сетях музыканты группы «Я и этот» предоставили фотоотчет того, как проходил процесс создания «дизайнерской одежды».