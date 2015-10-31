Фотофакт: лев из гродненского зоопарка стал дизайнером джинсов

Новости Беларуси. Рок-группа «Я и этот» и гродненский зоопарк на неделе представили первые джинсы, над внешним видом которых «трудился» лев.

Говорит, что таким образом музыкальный коллектив призывает сохранять животный мир. Способ, конечно, странный, но рваные джинсы поклонники группы оценили по достоинству.

Не исключено, что льву еще предстоит поработать над майками, чтобы можно было с уверенностью заявить: над стилем группы работает самый настоящий лев.