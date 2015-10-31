Новости Беларуси. Под Витебском перезахоронили останки 70-ти советских солдат. Их обнаружили во время международной вахты памяти белорусские и российские поисковики. Удалось установить имена нескольких красноармейцев. Упокоение на родной земле нашел и считавшийся 74 года без вести пропавший младший лейтенант Сергей Столяренко. Его останки были найдены в Псковской области благодаря работе российского поискового отряда «Пламя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодой, красивый, образованный… Таким уроженца Витебщины Сергея Столяренко запомнила двоюродная сестра Зинаида. Он ушел на фронт и без вести пропал. На долгих 74 года.

Зинаида Алещенко, двоюродная сестра погибшего Сергея Столяренко:

Мы жили в одном доме. У нас пополам был дом купленный, он в школу ходил. А папа мой его очень сильно любил. У нас в семье все девки были. А он у батьки был первый сын.

Валентина Волкова, двоюродная сестра погибшего Сергея Столяренко:

Пока в армию идти, он уже выучился на машиниста. А потом забрали в армию. Служил в Латвии или в Литве. И ушел. И все. Пришла бумага – пропал без вести.

Он погиб летом 41-го, в самом начале войны, в Псковской области. Как раз тогда в этом регионе шли ожесточенные бои с фашистами. Псков был единственным крупным городом на пути врага к Ленинграду. И белорус Столяренко до последнего вздоха противостоял гитлеровцам. Плечом к плечу с боевым товарищем. Их так и нашли недавно российские поисковики. Младший сержант Столяренко в руке сжимал медальон смерти. Рядом — винтовка, каска, саперная лопатка.

И все же Сергей Столяренко вернулся на Родину. Пусть и спустя 74 года. В братской могиле — уже 13-й на мемориальном комплексе в поселке Копти — лежат 70 бойцов Красной Армии. Братьев по оружию во время международной вахты памяти поисковики из Витебской и Московской областей подняли недалеко от деревни Макарово. Они погибли зимой 43–44-го.

Вечный покой в коптянских братских могилах обрели уже более 4-х тысяч воинов Великой Отечественной. К сожалению, большинство советских солдат так и останутся безымянными. Но за них, как и за своего вечно молодого брата, будет молиться Зинаида Ивановна.