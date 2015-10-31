Как бороться с шумными соседями и к кому обращаться?

Соседей, как говорится, не выбирают. 90% жителей многоэтажек недовольны своими соседями. Одни живут рядом с дебоширами, другие — с неряхами, третьих раздражают соседские кошки, и всех — вечный ремонт где-то в подъезде.

Что делать, когда понимаешь, что тебе очень не повезло с соседями?

Екатерина Петрович, адвокат:

Не каждый из жильцов изначально владеет информацией что делать. Интуитивно, наверное, обращаются в ЖЭС либо вызывают милицию. Да, это те действия, которые человек как минимум делает прежде, чем прийти к нам. Приходят, говорят, что вот такая ситуация, никто мне не помог, расскажите, пожалуйста, что делать? Естественно, мы выясняем вопрос: какая была реакция со стороны милиции, какая реакция была со стороны ЖЭСа. В основном реакция такая: милиция предупреждает, ЖЭС разъясняет, что оснований нет, протокол не составляется.

Хочу обратить внимание на то, что, как мне кажется, почему не составляется протокол и почему ЖЭС бездействует, потому что они не знают механизм вполне доказывания. Одно дело, когда они вызывают того же дебошира и он говорит: да, я виновен, признаю. Тогда вопросов нет, составляется протокол, где он указывает, что «я согласен», естественно, подтверждает это в суде. Тогда выносится постановление о наложении административного взыскания. Совсем другая позиция, когда приходит дебошир и говорит: я белый, пушистый, я ничего не делал. Существуют другие доказательства вины. Показания свидетелей (соседей), видеосъемка, какой-то фоторепортаж. Но это те доказательства, которые были собраны самим человеком, который, можно сказать, пострадал от этого. Но не работниками ЖЭСа. Принес эти все материалы и уже на основании этого куда проще составить протокол, направить дело об административном правонарушении в суд.

Когда приходит сосед к соседу — это не имеет такого воздействия, как, например, если представитель ЖЭСа пообщается или вызовет официально на разговор этого жильца и разъяснит последствия. Тогда человек понимает, что действительно какие-то последствия есть. И эти действия по привлечению человека к административной ответственности будет уже осуществлять ЖЭС. На мой взгляд, это является более внушительным моментом для человека, чтобы не совершать административного правонарушения.

Нужно идти в милицию или в ЖЭС с уже каким-то пакетом доказательств?

Екатерина Петрович, адвокат:

С точки зрения закона вы не обязаны. Но с точки зрения практики — желательно.

У нас в студии исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости Геннадий Калёнов, который уверен, что в нашей стране гораздо проще, даже если ты дебошир и пьяница, ничего не делать, никак не реагировать. У государства все равно на тебя воздействия почти нет никакого, если ты собственник квартиры.

Геннадий Калёнов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости:

В общем-то, да. Я бы хотел эту проблему поднять немного выше. Что, собственно, здесь делает представитель ЖРЭО? Беларусь является единственной страной в мире, где обязанность по составлению протоколов за шум в ночное время возложена на эксплуатирующие организации. В последнее время выяснилось очень много фактов, когда по поручению президента работала рабочая группа, которая проверяла деятельность ЖКХ.

Они не имеют права в этом участвовать?

Геннадий Калёнов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости:

Это несвойственные обязанности, это не их работа. Я глубоко уважаю мнение Министерства внутренних дел, которые все-таки считают, что это обязанность ЖКХ, но мировая практика говорит о другом: ведь на всех жилищно-эксплуатационных организациях висит график работы. В ночное время они не работают. Они должны очень хорошо разбираться, как устроен дом, как предотвратить аварии, но общаться с дебоширами в ночное время они не должны. То есть когда два ведомства параллельно занимаются этим, это создает определенные проблемы в доказательной базе. В странах «старой» Европы это все устроено гораздо проще. То есть там у полиции гораздо больше прав, чем у нашей милиции.

Знаете, опыт показывает, что белорусские граждане, когда они переезжают, например, в Берлин, они буквально на следующий день начинают убирать за собакой, перестают шуметь в ночное время, потому что там есть очень четкие правила.

Наша ассоциация уже несколько лет предлагает изменить законодательство в том плане, что человек, прежде чем купить квартиру, должен прочитать разработанные и утвержденные правила проживания в этом доме. И, покупая квартиру, он нотариально заверяет, что обязуется их выполнять. И он либо не покупает квартиру, он не согласен с правилами, либо покупает и эти правила соблюдает.

До тех пор, пока вот эти рамочные условия или правила не будет изменены, можно только пожелать упорства таким людям, терпения, очень хорошего здоровья, потому что при этом оно значительно портиться. Мне кажется, что в интересах всего общества правила изменять.

В студии психотерапевт Татьяна Романовская.

Татьяна Романовская, психотерапевт:

Обращаются равно люди, страдающие от соседей, которые их беспокоят, так и люди, которые беспокоят соседей, которые постоянно на них жалуются. Я встречала ситуацию, когда молодой человек поменял четыре квартиры в Минске за 2 года, переезжая с места на место, ища ту квартиру, которая позволит ему хорошо и крепко спать, а свой приют он нашел у врача-психотерапевта, где все шумы и повышенная чувствительность к звукам и нехорошим соседям оказалась плодом его не очень хорошей нервной системы. Поэтому я хочу действительно обратить внимание на то, что выяснения конфликтных отношений между соседями затрудняется тем, что здесь действительно мало организаций-посредников, потому как предъявление требований друг к другу гораздо легче, когда есть четкие правила. Действительно определить, кто же является пострадавшей стороной: та сторона, которую беспокоит шум, или та сторона, которая боится совершить лишнее движение.