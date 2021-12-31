«Я обожаю Серёжку». Ани Лорак о «романе» с Лазаревым, дружбе, семье и карьере

Певица Ани Лорак рассказала в интервью о дочери, материнстве, слухах о романе с Сергеем Лазаревым, дружбе с Филиппом Киркоровым, новых проектах, уходе за собой, альбоме «Я жива», знаковой песне, мечтах и семейных традициях. Диана Галех, корреспондент:

Расскажите, есть ли у вас какие-нибудь семейные новогодние традиции?

О встрече Нового года: «В этом году я бы хотела дома, потому что все-таки когда отмечаешь дома, это особенная атмосфера» Ани Лорак, певица:

Конечно, как и в каждой семье, мы наряжаем елку с моей дочерью. У нас есть олененок. Как только он появляется в доме, это такой знак, что мы начинаем подготовку. Признаться, елку уже нарядили. Она зеленая и очень много таких красных элементов, желтых игрушек, золотых, серебряных. Я знаю, что год Тигра, поэтому желтый элемент обязательно, все, что тигренок любит. Мы еще не обсуждали меню, но у нас всегда что-то такое интересненькое, что-то новенькое на столе. Помимо салата оливье, тортики вкусненькие, шуба, всякая рыбка жареная. Мы любим вкусно покушать на Новый год. Диана Галех:

Многие артисты обычно встречают Новый год на сцене. У вас, наверное, так же? Ани Лорак:

На самом деле по-разному, бывает и на сцене. В этом году пока ничего не предвещает. Вроде бы как дома, но артисты, как врачи, которые спасают людей, а мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому если в новогоднюю ночь кому-то придется подарить хорошее настроение, то мы подарим. Скорее всего, в этом году я бы хотела дома, потому что все-таки когда встречаешь дома, конечно, это особенная атмосфера. Ко мне должны приехать мои родственники, мой братик. У меня замечательные братья, мама, папа, поэтому я стараюсь эти традиции в Новый год – объединять семью, потому что это всегда дает тебе ощущение тепла, комфорта.

Диана Галех:

А что попросите у Дедушки Мороза, какая у вас мечта? Ани Лорак:

Я бы хотела здоровья. Для себя, для своих родных и близких, для всех людей на планете Земля. На самом деле это самое заветное. Мы живем эти два или три года в таком состоянии, что хочется: «Дорогой Дедушка Мороз, пожалуйста, сделай так, чтобы мы победили все эти вирусы и любовь побеждала в сердцах. Чтобы не было плохих новостей, чтобы люди умели договариваться. Господи, почему нельзя решать конфликты мирным путем? Почему нужно ссориться, завидовать, забирать у кого-то? Может, лучше договариваться, в поле любви, доброты?» Очень хочется, чтобы открылись какие-то ресурсы внутренние человека. Я все-таки думаю, что 2022 год… Вообще, все развивается в сторону искренности и простоты. То есть если раньше нужно было удивить кого-то каким-то гламурным образом, то сегодня самое большое удивление, когда человек искренен по-настоящему, когда он не лицемерит, когда он такой, какой есть. И это единственный путь, я считаю, эволюции, когда человек честен сам с собой. «Для меня был сложным 2021-й, потому что не все случилось» Диана Галех:

Под Новый год принято подводить итоги. Каким был 2021-й для вас?

Ани Лорак:

Для меня был сложным, потому что не все случилось. Я хотела гастролировать. Многие мои туры, концертные поездки были перенесены на 2022 год. Но тем не менее я за все благодарна, у меня вышел альбом «Я жива». Потрясающие лирические композиции, очень душевные песни, которые нашли отклик в сердцах. Сегодня, кстати, в зале мы пели. Я так волновалась, чтобы не забыть текст, а люди на моем концерте уже пели песни с нового альбома. Диана Галех:

Они уже выучили и полюбили. Ани Лорак:

Да, какое еще может быть счастье для артиста? Это самое невероятное ощущение, когда то, что ты делаешь, находит отклик. Поэтому я сегодня счастливая артистка. «Благодаря моему голосу, который мне подарил Боженька, я могу передавать эмоции» Диана Галех:

Как вы думаете, в чем секрет, почему все ваши песни находят отклик в сердцах людей?

Ани Лорак:

Искренность, честность. И благодаря моему голосу, который мне подарил Боженька, я могу передавать эмоции, потому что мой голос как инструмент позволяет мне. Я очень хорошо передаю драму, потому что у меня драматическое сопрано. Благодаря голосу я могу чувствовать за многих людей то, что они переживают, но не могут сказать и выразить. Но я могу выйти и как бы считать эту боль, радость. Сказать их голосами, объединив в своем голосе. Поэтому это уникальное такое действие и невероятное чувство, когда ты стоишь на сцене, поешь песню и чувствуешь, что они все с тобой. Я сегодня чувствую, что люди пришли, как будто это моя семья, как будто я их знаю, как будто они меня знают, как будто мы не прощались и неважно, где я живу. Это такая была очень тонкая связь. Я, безусловно, дорожу этой связью и себе еще раз хочу пожелать побольше концертов в Минске. Диана Галех:

Приезжайте, мы будем рады. А какая песня лично для вас стала знаковой и почему? Ани Лорак:

Из нового альбома «Стала сильней», песни «Он», «Верила» – это мои любимые песни. Конечно же, «Наполовину». Но это такая лирическая, драматическая, личная моя история. Диана Галех:

За нее вы получили «Золотой граммофон» совсем недавно.

Ани Лорак:

Да, но песня «Стала сильней», которая сегодня была в заключение концерта, о девочке, которая прошла нелегкий путь. И мне кажется, что, во-первых, это моя личная история – эта девочка прошла нелегкий путь. Но как будто это какое-то кодовое предложение, которое объединяет моих поклонников. Буквально сегодня я пришла и уделила время детям из интерната. Это мои поклонники, которые меня поддерживают, инвалиды. Я всегда стараюсь. Для меня эти люди и есть какая-то сердцевина. Они очень искренние, очень добрые. Действительно, им нелегко, потому что изначально их стартовая точка – это небогатые родители, какая-то благоприятная история, а это очень сложная ситуация. Но когда ты сможешь победить трудности, ты обретаешь большое богатство, обретаешь себя. Вот самое важное. И ты можешь идти смело и сказать: да, я никому ничего не должна, потому что я стала сильнее. «Я обожаю теплую ванну, маски, массажи, уход за собой» Диана Галех:

Вы еще и очень красивая женщина. Ани Лорак:

Спасибо! От такой же слышу. Диана Галех:

Спасибо! Как вы поддерживаете себя в такой замечательной физической форме?

Ани Лорак:

Во-первых, конечно же, физические нагрузки, уход никто не отменял. Я обожаю теплую ванну, маски, массажи, уход за собой. Это что касается внешнего облика. Но я не могу говорить о красоте, не учитывая внутреннее наполнение, потому что очень важна медитация, то, как ты себя ощущаешь изнутри, какие-то аффирмации, которые ты должна каждый день себе: я самая привлекательная, я восхищение, я любовь, я счастье. И ты выходишь и все время себя прокачиваешь. Выходит девочка в красивом платье и выйдет девочка, которая изнутри наполнена. И вы увидите, что вам захочется смотреть на ту: что же в ней такого? Это какая-то невидимая аура. А представьте себе, когда это все еще совпадает, когда ты и внутри, и снаружи – вот это дива. О «романе» с Лазаревым Диана Галех:

В интернете вам приписывают роман с Сергеем Лазаревым. Давайте развеем слухи и сомнения. Ани Лорак:

Ой, я обожаю Сережку. Не буду ни опровергать, ни подтверждать. Пусть будет некая интрига. О дружбе с Киркоровым Диана Галех:

А какую роль в вашей жизни играет дружба с Филиппом Киркоровым? Как часто сейчас общаетесь?

Ани Лорак:

Это особенный человек в моей жизни, потому что он крестный моей дочери и, конечно же, мой большой друг. Мы прошли путь, уже около 15 лет нашей дружбе, с Евровидения 2008 года. Но до этого мы еще были знакомы. Это как брат, как отношения с родственником, потому что Филипп – тот человек, который первым протянул мне руку дружбы и поддержки. Были разные периоды в моей жизни, он каким-то образом оказывается рядом, что-то говорит, поддерживает. Даже просто вытаскивает тебя. Вот знаете, когда ты грустишь, и твой друг говорит: а ну-ка, пойдем в ресторан, пойдем веселиться. Это очень важно. Или какие-то теплые слова. Очень важно иметь друзей, которые тебя могут развеселить, поднять, поддержать и всегда сказать какие-то нужные слова. О материнстве Диана Галех:

А какие у вас отношения с дочкой? Вы строгая мама?

Ани Лорак:

Я справедливая. Разные этапы, потому что те, кто имеет детей, могут понять, что ничего идеального не бывает. Вообще, не люблю слово «идеально». Это отношения подруг, друзей. И отношения строятся на уважении. Не все складывается, бывает гладко, но очень важно понимать, что ты не можешь подавлять ребенка. Это личность, и ты должен раскрывать, помогать, взять за руку и быть рядом – иди, ошибайся, проживай свою жизнь, мама рядом. Диана Галех:

А как вы любите проводить свободное время? Ани Лорак:

В кино ходим, играем, болтаем, веселимся – в общем, как девочки. «В 2022 году будут творческие тандемы» Диана Галех:

Расскажите, пожалуйста, над каким проектами вы сейчас работаете и чем удивите поклонников в 2022 году.

Ани Лорак:

В 2022 году будут творческие тандемы. Не могу пока открыть секрет, с кем именно будут дуэты или не дуэты, но будут интересные творческие проекты. Конечно же, планируются гастроли. Планируется и Германия, и многие территории, которые сегодня в «замороженном» состоянии. Будет много новых песен, новые клипы, из чего состоит жизнь артиста. «Будьте достойны, любимы и будьте счастливы» Диана Галех:

Будем очень ждать новинок, премьер. В преддверии новогодних праздников поздравьте, пожалуйста, наших телезрителей с Новым годом и пожелайте им что-нибудь от души.