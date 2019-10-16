Росстат заинтересовался опытом белорусской интернет-переписи

Новости Беларуси. В Минске в ближайшие дни ждут руководство Росстата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши специалисты поделятся инновациями, расскажут, как подготовлены переписчики и какие меры безопасности приняты.

Также российские специалисты посетят стационарные участки и сall-центр. Запланирована встреча с резидентами Парка высоких технологий, которые разрабатывали программное обеспечение для планшетов и интернет-переписи.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

Они избрали тот же самый подход по проведению переписи, т.е. комбинированный подход, который мы использовали. Это интернет, планшеты, маленький кусочек бумажных носителей и использование имеющихся регистров. С учетом того, что на постсоветском пространстве у нас близкие системы формирования регистров, подходы и менталитет. Соответственно, они едут посмотреть, как у нас это проходит, на что обратить большее внимание в ходе подготовки и уже проведения российской переписи.