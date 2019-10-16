Росстат заинтересовался опытом белорусской интернет-переписи

Новости Беларуси. В Минске в ближайшие дни ждут руководство Росстата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши специалисты поделятся инновациями, расскажут, как подготовлены переписчики и какие меры безопасности приняты.
Новости Беларуси. В Минске в ближайшие дни ждут руководство Росстата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши специалисты поделятся инновациями, расскажут, как подготовлены переписчики и какие меры безопасности приняты.
Также российские специалисты посетят стационарные участки и сall-центр. Запланирована встреча с резидентами Парка высоких технологий, которые разрабатывали программное обеспечение для планшетов и интернет-переписи.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Они избрали тот же самый подход по проведению переписи, т.е. комбинированный подход, который мы использовали. Это интернет, планшеты, маленький кусочек бумажных носителей и использование имеющихся регистров. С учетом того, что на постсоветском пространстве у нас близкие системы формирования регистров, подходы и менталитет. Соответственно, они едут посмотреть, как у нас это проходит, на что обратить большее внимание в ходе подготовки и уже проведения российской переписи.
Тем временем, до окончания интернет-переписи остается 2 дня. В Белстате отмечают, что количество входов на сайт снова растет. Каждый день переписываются более 100 тысяч человек. Всего же этой возможностью воспользовались почти 1 миллион 400 тысяч белорусов.