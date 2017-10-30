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30 октября школьники могут попробовать себя в роли зоотехников и ветеринаров в минском зоопарке

30 октября 2017 06:44
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Новости Беларуси. 30 октября в Минском зоопарке ждут смельчаков, которые будут ухаживать за здешними обитателями, не боясь их зубов и когтей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Киперов (так называют тех, кто заботится о животных) набирают из числа школьников.

Для них это скорее возможность заглянуть в места, куда обычным посетителям вход закрыт. Ребята смогут «примерить» должности ветеринаров и зоотехников. Они узнают, как лечат питомцев, как им готовят еду, чем кормят обезьян и другие секреты зоопарка. Интерактивную познавательную программу приурочили к началу осенних каникул у школьников.

30 октября школьники могут попробовать себя в роли зоотехников и ветеринаров в минском зоопарке-1

# общество # Зоопарк # Фотофакт

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