«Мы собрали более 20 тонн вещей»: как белорусы занимаются благотворительностью
Новости Беларуси. За все надо платить – общеизвестная истина. Но иногда получить желаемое можно, не потратив и копейки. Есть множество мест, где люди отдают вещи совершенно бесплатно. Нуждающимся и не очень, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Первая в поиске Интернета группа доказывает: живущих по принципу «отдай ненужное другому даром» много. Это десятки предложений в день. А желающих это забрать еще больше. Другая точка собирает до 6 тонн вещей в месяц. Что же отдают даром? Ненужное барахло или редкие вещи? Копеечные или дорогие? Котят, щенков или экзотических животных? Для кого благотворительность стала профессией, и он себя уже не мыслит без помощи другим?
Инна Юханова:
Когда отдаешь даром, то есть безвозмездно, за спасибо, то есть такие, кто приносит шоколадку, банку варенья.
Наталья Горячая:
Это обычное дело, благотворительные магазины есть даже в маленьких городках.
Михаил Янковский:
Очень радует поддержка окружающих, потому что всегда можно найти небезразличных людей, которые готовы помочь.
Инна действительно делает доброе дело. У нее нет квартиры в столице… Но есть время на то, что бы рассказать в социальных сетях, что она может отдать. Даром.
Инна Юханова:
Делиться надо, делать добро надо. Какое отношение у меня к людям, такое будет и у людей ко мне, когда я буду нуждаться в помощи.
Наталья возглавляет благотворительный фонд. В месяц собирают до шести тонн одежды и отдают опять даром.
Наталья Горячая:
Мы собрали более 20 тонн вещей. Объем довольно внушительный. Мы их рассортировали и раздали нуждающимся.
А Мишка, так его величают, уже три года вместе с друзьями и людьми, которым не жалко поделиться своим, собирают помощь.
Михаил Янковский:
Ездили за 150 км деткам в деревню помочь, потому что нам это болит. Это важно. Это чистит нас самих, и мы ощущаем, что от этой деятельности мы становимся лучше, когда помогаем стать лучше другим или просто помогаем окружающим.
Сейчас так модно в мире стало. Делиться с чужими и порой себе доказывая, что жизнь нам дана не напрасно. Есть сайты и форумы, там найдешь и за самовывоз! Мол, бери мне ненужное… А оно нужным оказывается. Порой, даже очень. И вот почему…
Наталья Горячая:
Это очень доброе дело. Это дело, которое обязательно дает самоотдачу, потому что ты видишь конкретный результат. Человек, который пришел без теплой обуви и те5плой куртки, уходит от нас с целым пакетом вещей, в которых он будет согрет. И в холода будет думать о мире радостнее и веселее.
Сергей Лепченков создал группу в социальных сетях с пометкой «отдам даром».
Сергей Лепченков:
Идея в том, чтобы отдавать хорошие вещи, которые уже не нужны, но на которые не хочется тратить время, чтобы их продавать.
И эти люди точно знают, что, отдавая, получаешь, порой взамен шоколадку или пакетик чая, а на самом деле, те добрые и такие чуткие глаза. Порой неприметные в толпе или на остановке, но нежные в особом, искренно говоря, взгляде добрых людей.
Инна Юханова:
Можно родиться таким. Или родители воспитывают. И надо стараться у детей воспитывать такую черту.
Многие и не задумывались, что рядом есть те, кому не безразлично. Вот почему?? Послушайте и сами…
Михаил Янковский:
Я бы хотел, чтобы как можно больше моих сверстников принимали в этом участие. И чтобы эта деятельность развивалась.
Наталья Горячая:
Мне приятно наблюдать, какие у них светлые лица и добрые сердца, потому что они приходят и от всего сердца отдают довольно хорошие вещи, очень хорошие вещи, новые, с этикеткой. Приятно видеть, что люди приносят те вещи, которые они могли бы продать.
Сергей Лепченков:
Отдавать вещи очень приятно. Это помогает разгрузить свое личное пространство. Не возникает вопроса, куда деть ту или иную вещь. Ты публикуешь ее. И в тот же день у тебя ее забирают.
Чтобы по паспорту вас считали Гагариным, необязательно летать в космос! А быть добрым человеком не всегда получается, если собираешь капли воды после утреннего дождя. Но есть возможность стать человеком, иного качества.
Максим Слиж, СТВ:
Говорят, что добрыми делами прославиться нельзя. Тщетно. Дело не в том, что ты делаешь, а с чем. Душой, улыбкой или сердцем.