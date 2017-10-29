«Мы собрали более 20 тонн вещей»: как белорусы занимаются благотворительностью

Новости Беларуси. За все надо платить – общеизвестная истина. Но иногда получить желаемое можно, не потратив и копейки. Есть множество мест, где люди отдают вещи совершенно бесплатно. Нуждающимся и не очень, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Первая в поиске Интернета группа доказывает: живущих по принципу «отдай ненужное другому даром» много. Это десятки предложений в день. А желающих это забрать еще больше. Другая точка собирает до 6 тонн вещей в месяц. Что же отдают даром? Ненужное барахло или редкие вещи? Копеечные или дорогие? Котят, щенков или экзотических животных? Для кого благотворительность стала профессией, и он себя уже не мыслит без помощи другим?

Инна Юханова:

Когда отдаешь даром, то есть безвозмездно, за спасибо, то есть такие, кто приносит шоколадку, банку варенья.

Наталья Горячая:

Это обычное дело, благотворительные магазины есть даже в маленьких городках.

Михаил Янковский:

Очень радует поддержка окружающих, потому что всегда можно найти небезразличных людей, которые готовы помочь.

Инна действительно делает доброе дело. У нее нет квартиры в столице… Но есть время на то, что бы рассказать в социальных сетях, что она может отдать. Даром. Инна Юханова:

Делиться надо, делать добро надо. Какое отношение у меня к людям, такое будет и у людей ко мне, когда я буду нуждаться в помощи. Наталья возглавляет благотворительный фонд. В месяц собирают до шести тонн одежды и отдают опять даром. Наталья Горячая:

Мы собрали более 20 тонн вещей. Объем довольно внушительный. Мы их рассортировали и раздали нуждающимся. А Мишка, так его величают, уже три года вместе с друзьями и людьми, которым не жалко поделиться своим, собирают помощь. Михаил Янковский:

Ездили за 150 км деткам в деревню помочь, потому что нам это болит. Это важно. Это чистит нас самих, и мы ощущаем, что от этой деятельности мы становимся лучше, когда помогаем стать лучше другим или просто помогаем окружающим. Сейчас так модно в мире стало. Делиться с чужими и порой себе доказывая, что жизнь нам дана не напрасно. Есть сайты и форумы, там найдешь и за самовывоз! Мол, бери мне ненужное… А оно нужным оказывается. Порой, даже очень. И вот почему… Наталья Горячая:

Это очень доброе дело. Это дело, которое обязательно дает самоотдачу, потому что ты видишь конкретный результат. Человек, который пришел без теплой обуви и те5плой куртки, уходит от нас с целым пакетом вещей, в которых он будет согрет. И в холода будет думать о мире радостнее и веселее. Сергей Лепченков создал группу в социальных сетях с пометкой «отдам даром».