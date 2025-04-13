«Разорвали мою душу на части» – гомельчане про концерт-реквием «Каждый третий»

Сохранить правду о прошлом и передать ее следующим поколениям. По поручению Президента во Дворце Республики проходит уникальный концерт-реквием, который уже увидели жители всех областей и Минска. Накануне к проекту присоединились представители Гомельского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каждый третий» – переплетение истории и искусства. Уникальный проект позволяет зрителям проследить непростой путь, который прошел белорусский народ в годы Великой Отечественной войны. Прочувствовать все тяготы и боль военного времени. Через номера раскрывается сущность и содержание различных форм геноцида, применявшихся фашистскими захватчиками на территории нашей страны. Все это дополнено видеохроникой, цифрами и фактами.

Концерт просто на разрыв души. Такие кадры, которые я сегодня увидела, это просто вот разорвали мою душу на части. Спасибо всем организаторам. Просто знаете, чуть-чуть не хватило этого концерта, кажется, вот еще бы. Просто прелесть. Очень понравилось.

У меня дедушка дошел до Берлина и написал свою фамилию на стене, поэтому мы им гордимся, хотя его уже очень давно нет в живых. Но это вот я сегодня вспоминала его, знаете, стояла, просто слезы катились от того, что это невероятно. Такие сильные люди были. Фашисты уничтожали людей, стирали с лица земли целые населенные пункты. Боль от этой утраты не проходит с годами, такое не забывается. А молодые лица в зале – доказательство, что память о Великой Отечественной жива в сердцах новых поколений белорусов. Именно на плечах этих ребят лежит ответственность за сохранение исторической правды.

Ты прямо чувствуешь эту атмосферу войны, как это было страшно, что чувствовали наши предки. Мы понимаем, насколько это страшно, в голове рисуются картинки.