Прямой эфир

«Разорвали мою душу на части» – гомельчане про концерт-реквием «Каждый третий»

13 апреля 2025 07:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сохранить правду о прошлом и передать ее следующим поколениям. По поручению Президента во Дворце Республики проходит уникальный концерт-реквием, который уже увидели жители всех областей и Минска. Накануне к проекту присоединились представители Гомельского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Разорвали мою душу на части» – гомельчане про концерт-реквием «Каждый третий»-2

«Каждый третий» – переплетение истории и искусства. Уникальный проект позволяет зрителям проследить непростой путь, который прошел белорусский народ в годы Великой Отечественной войны. Прочувствовать все тяготы и боль военного времени. Через номера раскрывается сущность и содержание различных форм геноцида, применявшихся фашистскими захватчиками на территории нашей страны. Все это дополнено видеохроникой, цифрами и фактами. 

«Разорвали мою душу на части» – гомельчане про концерт-реквием «Каждый третий»-4

Концерт просто на разрыв души. Такие кадры, которые я сегодня увидела, это просто вот разорвали мою душу на части. Спасибо всем организаторам. Просто знаете, чуть-чуть не хватило этого концерта, кажется, вот еще бы. Просто прелесть. Очень понравилось.  

«Разорвали мою душу на части» – гомельчане про концерт-реквием «Каждый третий»-6

У меня дедушка дошел до Берлина и написал свою фамилию на стене, поэтому мы им гордимся, хотя его уже очень давно нет в живых. Но это вот я сегодня вспоминала его, знаете, стояла, просто слезы катились от того, что это невероятно. Такие сильные люди были.

Фашисты уничтожали людей, стирали с лица земли целые населенные пункты. Боль от этой утраты не проходит с годами, такое не забывается. А молодые лица в зале – доказательство, что память о Великой Отечественной жива в сердцах новых поколений белорусов. Именно на плечах этих ребят лежит ответственность за сохранение исторической правды.

«Разорвали мою душу на части» – гомельчане про концерт-реквием «Каждый третий»-8

Ты прямо чувствуешь эту атмосферу войны, как это было страшно, что чувствовали наши предки. Мы понимаем, насколько это страшно, в голове рисуются картинки.

«Разорвали мою душу на части» – гомельчане про концерт-реквием «Каждый третий»-10

У меня у самой мурашки были по коже, когда это смотришь во время концерта и чувствуешь всю эту боль, что пережили люди, особенно, когда песни про детей, про то, что они пережили в то время. А это ужасно представить, на самом деле, когда у тебя у самой трое детей. Не дай Бог, пусть у нас будет мирное небо.

Концерт-реквием «Каждый третий» никого не оставил равнодушным. Было принято решение провести еще один концерт. Артисты вновь выйдут на сцену Дворца Республики 14 апреля. 

# Великая Отечественная война # Концерт в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Почему комбустиология – сложнейшая специальность в медицинском мире? Большой разговор с Алексеем Часнойтем
13 апреля 2025 07:52

Почему комбустиология – сложнейшая специальность в медицинском мире? Большой разговор с Алексеем Часнойтем

Уникальный гидрохирургический скальпель – вот какими новыми технологиями пользуются белорусские врачи
13 апреля 2025 07:41

Уникальный гидрохирургический скальпель – вот какими новыми технологиями пользуются белорусские врачи

Католики и православные празднуют Вербное воскресенье
13 апреля 2025 07:39

Католики и православные празднуют Вербное воскресенье