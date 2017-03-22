30 лет исполнилось минскому отделению Белорусского объединения ветеранов

Новости Беларуси. 30-летие минского отделения ветеранской организации отметили в столице.
В ней состоит более 460 тысяч человек.
Это участники Великой Отечественный войны, воины-интернационалисты, ветераны труда, блокадники, узники концлагерей. Несмотря на почтенный возраст, они по-прежнему принимают активное участие в жизни города.
Анатолий Адоньев, председатель совета МГО Белорусского общественного объединения ветеранов:
Организация наша, прежде всего,
направляет свои усилия на социальную защиту ветеранов, на поддержку одиноких и слабых.
Но, вместе с тем, одни из главных наших задач – сотрудничество с местными органами власти и патриотическое воспитание молодежи.
Членов организации в торжественной обстановке поздравила городская власть. Многих наградили почетными грамотами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.