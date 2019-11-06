30 компьютеров и полное ощущение полёта. Как выглядит профессиональный авиатренажёр

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

С виду процесс напоминает компьютерную игру, но любитель вряд ли справится с таким тренажером.

Ощущение полета складывается не только из-за больших экранов. Даже сила нажима на педаль или на ручку управления такая, как и в реальном полете.

Корреспондент СТВ взлетела на авиатренажёре Су-25. Что из этого вышло

270 градусов по горизонту и не менее 90 по вертикали – летчик может атаковать как наземные, так и воздушные цели и выполнять полеты по кругу.