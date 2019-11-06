30 компьютеров и полное ощущение полёта. Как выглядит профессиональный авиатренажёр

С виду процесс напоминает компьютерную игру, но любитель вряд ли справится с таким тренажером.
Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
С виду процесс напоминает компьютерную игру, но любитель вряд ли справится с таким тренажером.
Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
Ощущение полета складывается не только из-за больших экранов. Даже сила нажима на педаль или на ручку управления такая, как и в реальном полете.
Корреспондент СТВ взлетела на авиатренажёре Су-25. Что из этого вышло
270 градусов по горизонту и не менее 90 по вертикали – летчик может атаковать как наземные, так и воздушные цели и выполнять полеты по кругу.
Иосиф Янковский:
Тренажеры могут имитировать все условия, которые есть в реальном полете: полеты в облаках и за облаками, полеты при ограниченной видимости. На тренажерах можно летать и днем, и ночью, при этом ночью имитируются приборные и сложные метеоусловия.
В тренажере около 30 компьютеров. Не только «мозги» создаются на «Аэромаше». Все детали – от кабины до приборов – под маркой «сделано в Беларуси».
Но сам процесс создания авиаимитатора закрыт от посторонних глаз. Такие технологии на вес золота, а конкуренция на рынке очень серьезная. Белорусам в прямом смысле приходилось отвоевывать каждый кусочек виртуального неба. Пока успешно. География заказчиков – от Азии до Африки.
Иосиф Янковский:
На наших тренажерах есть полноценное рабочее место инструктора. Оно позволяет не только контролировать выполнение полетов и обучать летчика так, как это делается в реальном полете. Есть некоторые элементы на рабочем месте инструктора, которых нет даже в реальном полете.