Прямой эфир

30 июня синоптики в Беларуси прогнозируют оранжевый уровень опасности и ливень

29 июня 2017 19:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Синоптики объявили на 29 и 30 июня оранжевый уровень опасности. Кроме того, ожидается ливень, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Четырко, начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии:
В Минске прошедшей ночью выпало 12 миллиметров осадков, но в разных частях города количество осадков может значительно отличаться. Ближайшие сутки фронтальный раздел будет продвигаться через территорию Беларуси и дальше.

Ночью действует штормовое предупреждение.

30 июня синоптики в Беларуси прогнозируют оранжевый уровень опасности и ливень-1

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт # Татьяна Четырко

Другие новости рубрики

Все новости
Справиться с самым жарким днем июня минчанам помог Красный Крест
29 июня 2017 19:21

Справиться с самым жарким днем июня минчанам помог Красный Крест

Здесь не только сохраняют и реставрируют исторические объекты, но и возводят новые: как в Бресте готовятся к 1000-летию?
29 июня 2017 19:01

Здесь не только сохраняют и реставрируют исторические объекты, но и возводят новые: как в Бресте готовятся к 1000-летию?

Философ Абдусалам Гусейнов: «Сейчас никто не отвечает на вопрос, к какому обществу мы стремимся»
29 июня 2017 19:00

Философ Абдусалам Гусейнов: «Сейчас никто не отвечает на вопрос, к какому обществу мы стремимся»