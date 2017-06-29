30 июня синоптики в Беларуси прогнозируют оранжевый уровень опасности и ливень

Новости Беларуси. Синоптики объявили на 29 и 30 июня оранжевый уровень опасности. Кроме того, ожидается ливень, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Четырко, начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии:

В Минске прошедшей ночью выпало 12 миллиметров осадков, но в разных частях города количество осадков может значительно отличаться. Ближайшие сутки фронтальный раздел будет продвигаться через территорию Беларуси и дальше.