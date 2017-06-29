Философ Абдусалам Гусейнов: «Сейчас никто не отвечает на вопрос, к какому обществу мы стремимся»

Абдусалам Гусейнов, учёный-философ, академик Российской Академии наук в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Словосочетание «кризис цивилизаций» чаще всего употребляется в отношении общественных изменений. Изменения статуса семьи, отношений между людьми, отношений в обществе. Насколько это можно воспринимать с точки зрения науки, философии?

Абдусалам Гусейнов, учёный-философ, академик Российской Академии наук:

Что касается философии, то здесь тоже есть определённые симптомы, показатели. Уже практически философия социальная отказалась от идеи прогресса в её первоначальном смысле. А именно – прогресс всегда предполагал такое изменение действительности, такое изменение общественных отношений, которое может приблизить его, это общественное состояние, к неким идеальным представлениям.

Развитие как не просто улучшение, совершенствование, а как достижение совершенства.

И де-факто, конечно, социальная философия отказалась от этого представления. Вы же не можете ответить на вопрос, и никто из нашей гуманитарной науки не отвечает на вопрос о том, к какому обществу мы стремимся. Пусть это будет через 20, через 100, через 1 000 лет.

А античная философия давала такие ответы.

Абдусалам Гусейнов:

Конечно. Она всегда давала. В античности это был «Золотой век», который был в прошлом. В Средние века это был потусторонний мир или ещё что-то. А Новое время выдвинуло это как социальную программу. А сейчас нет, а сейчас что, собственно – то же, что есть сейчас, только чуть получше.

То есть, круг замкнулся и ответов философы не дают.

Абдусалам Гусейнов:

Это, как раз, то состояние философской мысли, которое адекватно этой ситуации, обозначенной, как кризис цивилизаций. И идеи линейного развития, линейного прогресса – их место всё более занимают, и более привлекают общественное внимание уже циклические теории.

Теории Тойнби, теории Данилевского, где цивилизация уже рассматривается, как некие такие замкнутые системы.

Так что, в этом смысле, состояние философское мысли и предчувствия, которые есть у людей на уровне общественного сознания, свидетельствуют об одном и том же.