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Проект «Электронная школа» в ближайшее время планируют внедрить во всех школах и гимназиях Минска

22 августа 2014 17:43
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Новости Беларуси. Проект «Электронная школа» в ближайшее время планируют внедрить во всех школах и гимназиях Минска. Пока к нему подключились 11 учреждений образования.

22 августа на ежегодном августовском педагогическом форуме интеллектуальная элита столицы, подводя итоги работы, рассказала о перспективах образования. В здании заседаний Национальной библиотеки Беларуси на трехчасовой урок собралось около полусотни руководителей учреждений образования и педагогов Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:
Программа «Электронная школа» дистанционного обучения уже в следующем учебном году выходит на национальный уровень и будет иметь серьезное развитие. Поэтому я хочу пожелать всем педагогам Минска здоровья, успехов, удачи, продолжать свои творческие изыскания, верить в нашу молодежь, в наших ребят. Они исключительно современные, они исключительно способные.

# общество # Государственная политика в области образования # Сергей Маскевич # Государственная политика

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