Экс-командующего ССО Вадима Денисенко проводили в запас в Министерстве обороны

В Министерстве обороны в торжественной обстановке проводили в запас командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, генерал-майора Вадима Денисенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Министерстве обороны в торжественной обстановке проводили в запас командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, генерал-майора Вадима Денисенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В церемонии приняли участие министр обороны Виктор Хренин и государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Был оглашен Указ Президента о награждении Вадима Денисенко орденом «За службу Родине» первой степени. Таким образом, генерал-майор стал первым полным кавалером этого ордена в истории белорусской армии.
За плечами Вадима Денисенко – свыше 40 лет службы. Он прошел все командные должности, более пяти лет возглавлял 38-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, а последние 12 лет командовал силами специальных операций. Под его руководством выросли целые поколения офицеров, а сам он заслужил уважение как «белорусский десантный батя».
Министр обороны подчеркнул, что это яркий пример верности долгу и ответственному отношению к людям. Сам генерал отметил высокий уровень боеготовности и профессионализма сил спецопераций, напомнил о выполнении задач в сложные периоды, включая события 2020-го года и операцию в Казахстане.
Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси (2014-2026 гг.):
Время шло, выполнялись очень большие задачи, было много всего сделано. Но я считаю, что сделал коллектив. Здесь есть разница. Не важно, кто там будет сейчас командовать или кто до стоял. Есть коллектив профессионалов, способных выполнить любую задачу, способные подстроиться под ту ситуацию, которая есть, и достичь нужного результата. Поэтому с этой командой не страшно ничего делать. Есть прогресс, движение вперед, все есть. Поэтому я считаю, что на сегодня командование – это один из самых боеготовых органов в масштабе Вооруженных Сил.
В ходе мероприятия личному составу представлен новый командующий силами специальных операций – полковник Александр Ильюкевич. А традиции, заложенные Вадимом Денисенко, будут с честью продолжены его воспитанниками.