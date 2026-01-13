Экс-командующего ССО Вадима Денисенко проводили в запас в Министерстве обороны

В Министерстве обороны в торжественной обстановке проводили в запас командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, генерал-майора Вадима Денисенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В церемонии приняли участие министр обороны Виктор Хренин и государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Был оглашен Указ Президента о награждении Вадима Денисенко орденом «За службу Родине» первой степени. Таким образом, генерал-майор стал первым полным кавалером этого ордена в истории белорусской армии.

За плечами Вадима Денисенко – свыше 40 лет службы. Он прошел все командные должности, более пяти лет возглавлял 38-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, а последние 12 лет командовал силами специальных операций. Под его руководством выросли целые поколения офицеров, а сам он заслужил уважение как «белорусский десантный батя».

Министр обороны подчеркнул, что это яркий пример верности долгу и ответственному отношению к людям. Сам генерал отметил высокий уровень боеготовности и профессионализма сил спецопераций, напомнил о выполнении задач в сложные периоды, включая события 2020-го года и операцию в Казахстане.