Салют в Минске 3 июля 2017 года. Когда смотреть?

Новости Беларуси. Кульминацией празднования Дня Независимости в Минске станет салют. Он раскрасит небо над белорусской столицей в 23:00.
За пять минут до этого на площадке у стелы «Минск-город-герой» пройдет акция «Споем гимн вместе».
Салют будет дан с 6 позиций:
1. в парке имени 50-летия Победы,
2. в районе населенного пункта Новинки,
3. на берегу водохранилища Дрозды,
4. в микрорайоне Восточный,
5. на пустыре в районе Чижовского кладбища,
6. в районе аэропорта Минск-1.
30 залпов. Организаторы обещают: минчан и гостей города ждет красочное зрелище.
Фрагмент видеоверсии салюта доступен и на нашем сайте. Здесь подробнее.
Расписание общественного транспорта на День Независимости здесь.