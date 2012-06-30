3 июля 2012 в Гродно. Афиша мероприятий

3 июля в Гродно: праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия

09.00 Возложение цветов к памятникам воинских захоронений в Октябрьском районе г.Гродно (Курган Славы, воинское кладбище по ул.Победы, ул.Белуша, памятный знак на Фолюше и у УЗ «Городская клиническая больница №4 г.Гродно», мемориальный ансамбль, посвященный воинам-пограничникам по ул.Советских пограничников. Возложение цветов к памятникам и воинским захоронениям в Ленинском районе г.Гродно (воинское захоронение по ул.Антонова, братская могила по ул.Грандичская, обелиск погибшим курсантам-пограничникам в урочище Пышки)

Площадь Ленина

10.00 – 10.45. Торжественный митинг «Славім імя тваё, Беларусь!». Церемония награждения лауреатов премии «Человек года Гродненщины».

10.45 – 11.00. Возложение венков и цветов к братской могиле воинов и партизан в городском парке имени Ж.-Э.Жилибера.

11.00. Дефиле военных оркестров. Плац-концерт взвода почетного караула Гродненского гарнизона (площадь Тызенгауза)

18.00 - 22.55. «С праздником, Беларусь!» - молодежно-развлекательная программа.

22.55-23.00. Акция «Споем гимн вместе»

23.00. Салют

Городской парк имени Ж.-Э.Жилибера

10.00 – 16.00. «Фарбы роднай старонкі» - выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества

11.00 – 17.00. «Святкуй жа, краіна, сваю Незалежнасць» – концертная программа с участием коллективов художественной самодеятельности города Гродно

11.00 – 13.00. «В городском саду» – концертная программа духовых оркестров г.Гродно

(площадка около фонтана).

Швейцарская долина

13.00 – 16.00 «Ориент-шоу» – спортивно-развлекательная программа.

Площадка у молодежного центра

15.00 – 18.00

“Нужно жить танцуя” - молодежная танцевально-развлекательная программа.

3 июля кинотеатр «Красная звезда» приглашает всех желающих на бесплатные cеансы (10:30, 12:40) военной драмы «Днепровский рубеж».

Для жителей города Слонима в День Респубики с сольными программами выступят белорусские артисты Георгий Колдун и Жанет. «День Независимости - один из главных национальных праздников. Я, как патриот своей страны страны, считаю, что этот день объедняет наш народ, делает его счастливым и мужественным. Такие праздники воспитывают у подрастающего поколения любовь к родной земле, чувство гордости за свою страну», - сообщила корреспонденту ctv.by певица Жанет.