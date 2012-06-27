Авиатренировка белорусских военных под Минском. В День Независимости 32 воздушных судна пролетят над городом на высоте 250 м

Новости Беларуси, Минск. Белорусские военные продолжают подготовку к параду ко Дню Независимости. 27 июня под Минском прошла масштабная авиатренировка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

32 воздушных судна успешно совершили контрольный полет. Среди них — пилотажная группа «Белая Русь», а также экипажи вертолетов МИ-8, штурмовиков СУ-25, истребителей СУ-27 и МИГ-29.

3 июля авиапарад над Минском пройдет на высоте 250 метров, что на 50 метров выше, чем в прошлом году. Это связано с возведением в столице высотных зданий.

Игорь Голуб, заместитель командующего ВВС и войск ПВО — начальник авиации:

Мы посмотрели все характерные превышения пути, которые будут проходить на воздушном параде. Мы заранее снесли корректировки по высотам и подняли на 50 метров весь воздушный эшелон с учётом этих естественных препятствий.