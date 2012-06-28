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В Украине ужесточили наказание для «телефонных террористов»

28 июня 2012 13:10
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Новости Украины. В Украине приняты изменения  в Уголовном кодексе, которые существенно  ужесточают наказание для "телефонных террористов". Граждан, сообщивших заведомо ложные сведения о подготовке взрыва, поджога и других опасных действиях ждет  лишения свободы на срок от 2  до 6 лет. За повторное нарушение закона - до 8 лет лишения свободы. Ранее в стране предусматривался штраф или арест до полугода. И лишь в редких случаях  это грозило ограничением свободы на срок до трех лет.

В Беларуси также нередки случаи «телефонного терроризма». Согласно ст.340 Уголовного Кодекса Беларуси  «Заведомо ложное сообщение об опасности», виновное лицо наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или на срок от 3 до 7 лет, сообщает сайт ctv.by.

 

# общество # Терроризм

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