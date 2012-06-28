В Украине ужесточили наказание для «телефонных террористов»

Новости Украины. В Украине приняты изменения в Уголовном кодексе, которые существенно ужесточают наказание для "телефонных террористов". Граждан, сообщивших заведомо ложные сведения о подготовке взрыва, поджога и других опасных действиях ждет лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. За повторное нарушение закона - до 8 лет лишения свободы. Ранее в стране предусматривался штраф или арест до полугода. И лишь в редких случаях это грозило ограничением свободы на срок до трех лет.

В Беларуси также нередки случаи «телефонного терроризма». Согласно ст.340 Уголовного Кодекса Беларуси «Заведомо ложное сообщение об опасности», виновное лицо наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или на срок от 3 до 7 лет, сообщает сайт ctv.by.