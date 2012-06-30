3 июля 2012 в Витебске. Афиша мероприятий

3 июля в Витебске: праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия
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Торжественное возложение венков и цветов к Монументу воинам-освободителям.
Митинг
Тематическое театрализованное представление
Торжественное возложение цветов к памятнику П.М.Машерова
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10.00
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пл. Победы
ул.Ленина – пл.Победы
ул. Замковая, у памятника П.М.Машерову
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Концерт творческих коллективов и исполнителей учреждений образования
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11.00-17.00
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пл.Победы
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Праздничный концерт с участием белорусских и российских артистов эстрады
Акция «Споем гимн вместе»
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21.00-23.00
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пл. Победы
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Праздничный фейерверк
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23.00
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пл.Победы
Праздничные концерты, развлекательные и танцевальные программы на площадях, в парках и микрорайонах города 3 июля 2012 года
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3 июля 2012 года
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«Квітней, Беларусь!» - праздничное гуляние
«Матывы родная краіны» - концерт творческих коллективов
«Беларускія ўзоры» - выставка изделий декративно-прикладного творчества
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12.00-16.00
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КИК «Золотое кольцо Витебска «Двина»
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Районный художественно-спортивный праздник, посвященный Дню независимости Республики Беларусь
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11.00
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Парк культуры и отдыха железнодорожников
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«Витебский вернисаж» Выставка-ярмарка работ Витебских художников, народных мастеров
Концерты творческих коллективов
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11.00-15.00
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ул.Суворова
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Концертная программа творческих коллективов.
Работа городка аттракционов, объектов торговли.
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12.00-21.00
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Парк Победителей
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Культурно-спортивная развлекательная программа
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11.00 – 15.00
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ул.Пушкина
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Выступление исполнителей на народных инструментах
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11.00-15.00
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ул.Толстого
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«Между прошлым и будущим!» - праздничное гуляние. Прокат спортинвентаря. Работа городка аттракционов
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13.00-16.00
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Комплекс культурно- массового отдыха им. Советской Армии
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«В городском саду играет...» Концертная программа с участием духового оркестра
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16.00-18.00
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площадка у фонтана
пл.Свободы
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Водные аттракционы. Спортивные игры и развлечения
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12.00-17.00
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пойма р.Витьба
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«У нас есть будущее!» - молодежная эстрадно-танцевальная программа
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20.00
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ГУ «Дворец культуры г.п.Руба»
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Трансляция развлекательных фонограмм
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11.00-18.00
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Концертный зал «Витебск» - филиал ГУ «Центр культуры «Витебск»