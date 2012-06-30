Прямой эфир

3 июля 2012 в Витебске. Афиша мероприятий

30 июня 2012 09:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

3 июля в Витебске: праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия

Торжественное возложение венков и цветов к Монументу воинам-освободителям.

Митинг

Тематическое театрализованное представление

Торжественное возложение цветов к памятнику П.М.Машерова

10.00

　

　

　　

пл. Победы

　

ул.Ленина – пл.Победы

ул. Замковая, у памятника П.М.Машерову

Концерт творческих коллективов и исполнителей учреждений образования

11.00-17.00

пл.Победы

Праздничный концерт с участием белорусских и российских артистов эстрады

Акция «Споем гимн вместе»

21.00-23.00

пл. Победы

Праздничный фейерверк

23.00

пл.Победы

Праздничные концерты, развлекательные и танцевальные программы на площадях, в парках и микрорайонах города  3 июля 2012 года

3 июля 2012 года

«Квітней, Беларусь!» - праздничное гуляние

«Матывы родная краіны» - концерт творческих коллективов

«Беларускія ўзоры» - выставка изделий декративно-прикладного творчества

12.00-16.00

КИК «Золотое кольцо Витебска «Двина»

Районный художественно-спортивный праздник, посвященный Дню независимости Республики Беларусь

11.00

Парк культуры и отдыха железнодорожников

«Витебский вернисаж» Выставка-ярмарка работ Витебских художников, народных мастеров

Концерты творческих коллективов

11.00-15.00

ул.Суворова

Концертная программа творческих коллективов.

Работа городка аттракционов, объектов торговли.

12.00-21.00

Парк Победителей

Культурно-спортивная развлекательная программа

11.00 – 15.00

ул.Пушкина

Выступление исполнителей на народных инструментах

11.00-15.00

ул.Толстого

«Между прошлым и будущим!» - праздничное гуляние. Прокат спортинвентаря. Работа городка аттракционов

13.00-16.00

Комплекс культурно- массового отдыха им. Советской Армии

«В городском саду играет...» Концертная программа с участием духового оркестра

16.00-18.00

площадка у фонтана

пл.Свободы

Водные аттракционы. Спортивные игры и развлечения

12.00-17.00

пойма р.Витьба

«У нас есть будущее!» - молодежная эстрадно-танцевальная программа

20.00

ГУ «Дворец культуры г.п.Руба»

Трансляция развлекательных фонограмм

11.00-18.00

Концертный зал «Витебск» - филиал ГУ «Центр культуры «Витебск»

 

# общество # Парад в Минске 3 июля # День Независимости 3 июля в Беларуси # 3 июля 2012 в Витебске

Другие новости рубрики

Все новости
28 июня 2012 13:10

В Украине ужесточили наказание для «телефонных террористов»

27 июня 2012 13:02

Авиатренировка белорусских военных под Минском. В День Независимости 32 воздушных судна пролетят над городом на высоте 250 м

27 июня 2012 06:13

Централизованное тестирование-2012: обнародованы результаты ЦТ по белорусскому и русскому языкам