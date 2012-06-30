3 июля 2012 в Бресте. Афиша мероприятий

3 июля в Бресте: праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия
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Мероприятие
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Место
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Время
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Возложение цветов на пл. Свободы и в Мемориальном комплексе «Брестская крепость - герой»
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пл. Свободы,
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10.00 - 10.15
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Московский район:
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Парк воинов - интернационалистов
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17.00 - 21.00
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Ленинский район:
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м-н Березовка
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17.00 - 21.00
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«Я люблю Беларусь!» - праздничная программа с участием молодых исполнителей Бреста.
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Парк культуры и отдыха
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16.00 - 19.00
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Праздничный концерт, посвящённый Дню Независимости Республики Беларусь и республиканская акция «Споём гимн вместе!»
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пл. Ленина
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21.00 - 23.00
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Праздничный салют.
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ГУ «Мемориальный комплекс
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23.00
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Праздничная выездная торговля
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Парк культуры и отдыха
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11.00 - 20.00
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Парк воинов - интернационалистов
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13.00 - 21.00
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м-н Березовка
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15.00 - 21.00