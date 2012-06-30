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3 июля 2012 в Бресте. Афиша мероприятий

30 июня 2012 09:59
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3 июля в Бресте: праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия

Мероприятие

Место
проведения

Время
проведения

Возложение цветов на пл. Свободы и в Мемориальном комплексе «Брестская крепость - герой»

пл. Свободы,
ГУ «Мемориальный комплекс
«Брестская крепость - герой»

10.00 - 10.15
10.40 - 10.55

Московский район:
Праздничная программа «Шаную цябе, Беларусь!»

Парк воинов - интернационалистов

17.00 - 21.00

Ленинский район:
Праздник микрорайона, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь

м-н Березовка

17.00 - 21.00

«Я люблю Беларусь!» - праздничная программа с участием молодых исполнителей Бреста.
Выставка «Здоровая нация».
Вечер современной музыки и танцев.

Парк культуры и отдыха
Театр эстрады

16.00 - 19.00
19.00 - 21.00

Праздничный концерт, посвящённый Дню Независимости Республики Беларусь и республиканская акция «Споём гимн вместе!»

пл. Ленина

21.00 - 23.00

Праздничный салют.

ГУ «Мемориальный комплекс
«Брестская крепость – герой»

23.00

Праздничная выездная торговля

Парк культуры и отдыха

11.00 - 20.00

Парк воинов - интернационалистов

13.00 - 21.00

м-н Березовка

15.00 - 21.00

 

# общество # Парад в Минске 3 июля # День Независимости 3 июля в Беларуси # 3 июля 2012 в Бресте

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