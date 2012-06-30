3 июля 2012 в Могилёве. Афиша мероприятий

3 июля в Могилеве: праздничные культурно-массовые и спортивные мероприятия

10.00 Торжественный театрализованный митинг и возложение венков и цветов, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь (Мемориальный комплекс «Буйничское поле»)

12.00 Акция «Дети мира – детям войны» (Площадка у памятника «Детям войны» по ул.Лазаренко)

12.00 – 16.00 Культурно-развлекательная программа для детей и молодежи «Будущее Беларуси – это мы!»: концертно-игровая программа; конкурс скульптур и композиций из воздушных шаров «Воздушная фантазия»(Сквер 40-летия Победы)

15.00 Открытая городская спартакиада инваспорта «Золотой лев», посвященная 745-летию основания г.Могилева и Дню Независимости Республики Беларусь (Ледовый дворец)

15.00 – 19.00 Развлекательная программа от компании «Velcom» площадка у входа на стадион «Спартак» (ул.Миронова)

12.00 – 16.00 Праздничная программа «Мая Радзіма – Беларусь», презентация блюд белорусской кухни, продукции предприятий перерабатывающей промышленности «Бульбяны карагод» (площадь Звезд)

16.00 – 18.00 Праздник народной песни и музыки (Сквер 40-летия Победы)

18.00 – 21.30 Праздничная программа «В городском саду играет» (Сквер 40-летия Победы)

19.00 – 23.30 Концертная программа «Са святам, Беларусь!» с участием группы «БИ-2», звезд белорусской эстрады. Генеральный партнер: компания «Velcom» (Музыкальный фестиваль «СМАРТ ПИПЛ») (Площадь Советская)

19.00 – 23.30 Молодежный праздник «Открытый формат» (Площадка у ГУК «Дворец культуры области»)

22.55 – 23.00 Общереспубликанская акция «Споём гимн вместе!» (Площадь Советская, площадка у ГУК «Дворец культуры области»)

23.00 Праздничный салют (Набережная реки Днепр)