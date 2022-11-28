3 декабря – Международный день инвалидов. Как о таких людях заботятся в Беларуси?

Приобретенная или хроническая инвалидность – это всегда большая проблема. Сегодня в обществе стараются создать максимально комфортные условия для всех граждан. В Центральном районе Минска проживает более 5 000 человек с инвалидностью разной степени. В центре социального обслуживания им оказывают большой спектр услуг.

Инна Герасимова, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Центрального района г. Минска»:

В отделении дневного пребывания для пожилых людей оказывается услуга социального такси, ей могут воспользоваться инвалиды первой группы на бесплатной основе, участники Великой Отечественной войны, инвалиды-колясочники, дети-инвалиды до 18 лет. В этом же отделении работают клубы и кружки по интересам для людей старшего возраста. Семьям, у которых двое и более детей, в отделении соцпомощи оказывают услугу няни на дому. Особенно это актуально для тех категорий граждан, у кого дети-инвалиды. Няни помогают родителям по четыре часа в день, а для тех, у кого двое и более детей с особенностями, услуга распространяется на полный рабочий день.

Инна Герасимова:

Также для инвалидов оказываются услуги сиделки и социального работника. Из 378 человек, которые находятся у нас сейчас на обслуживании, 255 – инвалиды, они тоже получают эту услугу. Следующее отделение оказывает инвалидам выдачу средств технической реабилитации. За 2022 год данной услугой воспользовались более 157 человек, получили 360 средств реабилитации. Помимо этого, в центре работает отделение дневного пребывания для людей с инвалидностью. Там с ними занимаются реабилитацией. Есть трудовые мастерские.

Инна Герасимова:

Отделение сопровождаемого проживания оказывает услуги помощника по сопровождению для инвалидов первой группы по зрению. Этот специалист сопровождает инвалидов по зрению в те объекты Минска, которые необходимы данному человеку. Также помощник по сопровождению оказывает услугу инвалидам первой группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Регламентировано предоставление новой услуги – персонального ассистента для инвалидов. Специалист по социальной работе сможет оказать информационную поддержку в повседневных ситуациях. Услуга персонального ассистента обеспечивает индивидуальный подход в каждом конкретном случае. Международный день инвалидов отмечается ежегодно 3 декабря. По всей стране традиционно пройдут торжественные мероприятия, концерты, выставки, диалоговые площадки.