Акция «Символ единства» финишировала в Минской области

Новости Беларуси. Более 8 тысяч километров в пути. Минская область стала конечной точкой на маршруте участников патриотической акции «Символ единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 ноября в пристоличье представители объединения «Патриоты Беларуси» провели памятный митинг в агрогородке Самохваловичи. Там расположен мемориальный комплекс на месте братской могилы красноармейцев, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. На обелиске застыли фамилии 190 героев. Рядом с ним теперь появилась табличка с QR-кодом. Благодаря новым технологиям можно больше узнать о событиях, которые произошли в этих местах почти 80 лет назад.

Наталья Аладьева, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Самохваловичской средней школы:

Здесь когда-то была братская могила на месте гибели героев-артиллеристов 890-го артиллерийского полка 330-й стрелковой дивизии 50-й армии. Именно они ценой своей жизни остановили прорыв немцев в ночь с 7 на 8 июля.

Владимир Локун, председатель Самохваловичского сельисполкома:

Действительно важное событие для нашего небольшого региона. Мы встретили делегацию Узденского района. Приняли флаги и после проведения митинга передаем эстафету в Дзержинский район.

Анна Харута, заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси»:

Акция объединила всех от мала до велика по всей стране, в том числе школьники присоединяются как к написанию истории, так и к участию в автопробегах, наших мероприятиях. Поэтому «Символ единства» – это не просто слова, это то, что мы показали всей страной на деле. Действительно объединились, чтобы делать нашу Беларусь еще красивее и сильнее.