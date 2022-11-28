Прямой эфир

Хотите научиться правильно готовить тунца? Рассказываем рецепт вкусного салата

28 ноября 2022 14:26
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Лена Климук, кулинар:  
Научимся правильно готовить свежего тунца.  

Хотите научиться правильно готовить тунца? Рассказываем рецепт вкусного салата-1

Первым делом замаринуем тунец, и для этого мне понадобится рапсовое масло.  

Хотите научиться правильно готовить тунца? Рассказываем рецепт вкусного салата-4

Для маринада тунца я использую рапсовое масло Oily производства «Агропродукт». Масло прекрасно подходит для маринадов, жарки и заправки салатов. А главное – оно не приобретает неприятного запаха.  

Хотите научиться правильно готовить тунца? Рассказываем рецепт вкусного салата-7

В емкость наливаем немного масла. Добавляем соль, перец, немного цедры лимона и небольшой зубчик чеснока. Перемешаем маринад. Отправляем туда тунец. Тунец маринуется буквально пять минут.  

Хотите научиться правильно готовить тунца? Рассказываем рецепт вкусного салата-10

Сделаем заправку для салата. Ее будем также делать на основе рапсового масла. Сок половинки лимона, французская горчица, немного черного свежемолотого перца, крупной морской соли. А кислоту лимона немножко сбалансируем сахаром. Все перемешиваем венчиком, и в это время масло с лимоном превратится в эмульсию.  

Хотите научиться правильно готовить тунца? Рассказываем рецепт вкусного салата-13

Приступаем к тунцу. Я разогрею сковородку. Каждый кусочек тунца обмакнем в кунжутное семя. Сейчас будем перекладывать тунец на сковородку. Главное правило – это время. Меньше минуты с каждой стороны. Не забываем его переворачивать.  

Хотите научиться правильно готовить тунца? Рассказываем рецепт вкусного салата-16

Подготовим овощи к салату. Режем черри на четыре части и крупно нарываем салат «Айсберг» – прямо в сервировочную тарелку. По бокам выкладываем дольки черри.  

Хотите научиться правильно готовить тунца? Рассказываем рецепт вкусного салата-19

Тонким филейным ножом нарезаем тунец на ломтики. Сервируем кусочки на тарелку. Приправляем все готовой заправкой.  

Хотите научиться правильно готовить тунца? Рассказываем рецепт вкусного салата-22

Завтрак готов!  

*На правах рекламы.  

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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