Хотите научиться правильно готовить тунца? Рассказываем рецепт вкусного салата

Лена Климук, кулинар:

Научимся правильно готовить свежего тунца.

Первым делом замаринуем тунец, и для этого мне понадобится рапсовое масло.

Для маринада тунца я использую рапсовое масло Oily производства «Агропродукт». Масло прекрасно подходит для маринадов, жарки и заправки салатов. А главное – оно не приобретает неприятного запаха.

В емкость наливаем немного масла. Добавляем соль, перец, немного цедры лимона и небольшой зубчик чеснока. Перемешаем маринад. Отправляем туда тунец. Тунец маринуется буквально пять минут.

Сделаем заправку для салата. Ее будем также делать на основе рапсового масла. Сок половинки лимона, французская горчица, немного черного свежемолотого перца, крупной морской соли. А кислоту лимона немножко сбалансируем сахаром. Все перемешиваем венчиком, и в это время масло с лимоном превратится в эмульсию.

Приступаем к тунцу. Я разогрею сковородку. Каждый кусочек тунца обмакнем в кунжутное семя. Сейчас будем перекладывать тунец на сковородку. Главное правило – это время. Меньше минуты с каждой стороны. Не забываем его переворачивать.

Подготовим овощи к салату. Режем черри на четыре части и крупно нарываем салат «Айсберг» – прямо в сервировочную тарелку. По бокам выкладываем дольки черри.

Тонким филейным ножом нарезаем тунец на ломтики. Сервируем кусочки на тарелку. Приправляем все готовой заправкой.