Более 46 тысяч тонн озимого ячменя намолотили аграрии Минской области

В Минской области стартует массовая уборка зерновых и крестоцветных культур. Аграрии намолотили уже более 46 тысяч тонн озимого ячменя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Урожайность – свыше 44 центнеров с гектара. А некоторые хозяйства ждут спелости зерна. Но главное – все готовы к старту. Так, в Дзержинском районе предстоит убрать больше 1600 гектаров озимого ячменя.

Если бы вы мне сказали в течение часа выехать в поле, я бы пособирал, позакрывал боковины, забрал бы жатку, за собой сзади зацепил за хвост и поехал.

Виталий Куницкий с 14 лет помогал отцу, а после и сам сел за штурвал. Сегодня он знает каждый участок поля. В ожидании жатвы. Механизатор утверждает, что к уборочной кампании полностью готовы. Оснащены всем необходимым для эффективной и бесперебойной работы в период страды. Созданы и запасы запчастей.

Виталий Куницкий, механизатор сельхозпредприятия «Правда-Агро» филиала ОАО «Агрокомбинат Дзержинский»:

Я утром стою кофе пить и вижу ячменное поле, как оно дозревает. Прямо в окно, через дорогу у меня – 50 метров. Я вижу, как с каждым днем оно все меняет цвет. Сказались эти вечерние заморозки. Хотя мы и подбадриваем, наши агрономы расстроились, что подморозило. Колос небольшой, но дожди дали возможность налиться. Думаю не пропадем, урожай должен быть не хуже прежних.