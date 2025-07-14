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Более 46 тысяч тонн озимого ячменя намолотили аграрии Минской области

14 июля 2025 13:48
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В Минской области стартует массовая уборка зерновых и крестоцветных культур. Аграрии намолотили уже более 46 тысяч тонн озимого ячменя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Урожайность – свыше 44 центнеров с гектара. А некоторые хозяйства ждут спелости зерна. Но главное – все готовы к старту. Так, в Дзержинском районе предстоит убрать больше 1600 гектаров озимого ячменя.

Как настроены аграрии на этот сезон, узнала Екатерина Ковальчук.

Более 46 тысяч тонн озимого ячменя намолотили аграрии Минской области-2

Если бы вы мне сказали в течение часа выехать в поле, я бы пособирал, позакрывал боковины, забрал бы жатку, за собой сзади зацепил за хвост и поехал.

Более 46 тысяч тонн озимого ячменя намолотили аграрии Минской области-4

Виталий Куницкий с 14 лет помогал отцу, а после и сам сел за штурвал. Сегодня он знает каждый участок поля. В ожидании жатвы. Механизатор утверждает, что к уборочной кампании полностью готовы. Оснащены всем необходимым для эффективной и бесперебойной работы в период страды. Созданы и запасы запчастей.

Виталий Куницкий, механизатор сельхозпредприятия «Правда-Агро» филиала ОАО «Агрокомбинат Дзержинский»:
Я утром стою кофе пить и вижу ячменное поле, как оно дозревает. Прямо в окно, через дорогу у меня – 50 метров. Я вижу, как с каждым днем оно все меняет цвет. Сказались эти вечерние заморозки. Хотя мы и подбадриваем, наши агрономы расстроились, что подморозило. Колос небольшой, но дожди дали возможность налиться. Думаю не пропадем, урожай должен быть не хуже прежних.

Более 46 тысяч тонн озимого ячменя намолотили аграрии Минской области-6

В сельхозпредприятии «Правда-Агро» сформировано 8 механизированных бригад. Хлеборобы прошли инструктаж по технике безопасности. К сезону пополнился парк тремя новыми отечественными комбайнами.

Подробнее в видео.

# Уборочная кампания

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