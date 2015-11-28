28 ноября по всей Беларуси посредством прямых телефонных линий чиновники отвечали на вопросы жителей

Новости Беларуси. 28 ноября по всей стране прошли прямые телефонные линии. На вопросы жителей отвечали чиновники всех уровней.

Так, в Минске темы затрагивались самые различные: от дорожного строительства до неработающих лифтов. Многие звонили не только с жалобами и проблемами, но и обращались просто за компетентным советом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лаптев, заместитель председателя Мингорисполкома:

Если характеризовать именно сегодняшний день, сегодняшнюю прямую линию, то каких-то таких острых проблем не поставлено. В основном это были вопросы получения разъяснений, консультаций, информации.