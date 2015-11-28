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28 ноября по всей Беларуси посредством прямых телефонных линий чиновники отвечали на вопросы жителей

28 ноября 2015 10:56
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Новости Беларуси. 28 ноября по всей стране прошли прямые телефонные линии. На вопросы жителей отвечали чиновники всех уровней.

Так, в Минске темы затрагивались самые различные: от дорожного строительства до неработающих лифтов. Многие звонили не только с жалобами и проблемами, но и обращались просто за компетентным советом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лаптев, заместитель председателя Мингорисполкома:
Если характеризовать именно сегодняшний день, сегодняшнюю прямую линию, то каких-то таких острых проблем не поставлено. В основном это были вопросы получения разъяснений, консультаций, информации.

# общество # Мингорисполком # Виктор Лаптев

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