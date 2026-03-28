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Воинские части Гродненского гарнизона завершили комплексные учения

28 марта 2026 08:04
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Воинские части Гродненского гарнизона возвращаются домой после комплексного учения. Они проходили с войсками Западного оперативного командования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воинские части Гродненского гарнизона завершили комплексные учения-2

Бойцы выполняют марши в пункты постоянной дислокации. Для военнообязанных завершаются сборы, которые проходили в рамках проверки боеготовности Вооруженных Сил. Она началась еще в феврале, а сейчас выходит на финишную прямую. 

Воинские части Гродненского гарнизона завершили комплексные учения-4

Николай Черный, заместитель командира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Это люди, которые прошли сборы по воинской учетной специальности, которые обновили свои навыки, научились новым правилам ведения боевых действий. Военнослужащие запаса показали то, что они с гордостью и уверенностью могут защитит границы нашей Родины, которые способны на выполнение любых задач в любое время года.

Воинские части Гродненского гарнизона завершили комплексные учения-6

С каждым днем появляются новые виды вооружения, которые могут защитить нашу страну. Сборы важны для того, чтобы мужчины вспомнили то, чем мы учили, чтобы это не забывалось, и в любой момент стать на защиту своей Родины.

Во время сборов военнообязанные восстановили навыки по военно-учетным специальностям, провели слаживание подразделений и справились с задачами, которые на них возлагали. Бойцы успешно отработали тактические действия, выполнили стрельбу из различных видов вооружения.

# Военные учения # Николай Черный

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