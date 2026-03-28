Весна – время наводить чистоту! Как проходит субботник в Гомельской области?

Весна – время наводить чистоту. 28 марта во всех регионах страны проходят субботники. Одна из главных площадок в Гомельской области – строительный объект в поселке Ченки. Представители власти и трудовые коллективы работают на строительстве нового корпуса базовой школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Населенный пункт фактически превращается в «спутник» областного центра. Активно строится жилье, переезжают семьи, и для юных жителей создают современную образовательную инфраструктуру. Сначала на территории бывшего пионерского лагеря реконструировали корпуса под детский сад. В 2025 году здесь открылась и начальная школа.

Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Сейчас самая важная задача сделать школы до 9 класса включительно, с 5 по 9 класс, в современных комфортных условиях, которые соответствуют городским. Задумка на этом месте сделать такой кампус, где будет начальная школа, основная школа со всеми спортивными сооружениями и внутренними, и наружными. Дать возможность в таком пространстве очень четко и хорошо обучаться детям.

Сергей Ковалев, директор Гомельского объединенного строительного треста:

Обеспечены будут кабинетами и местами для учебы со спортивным залом. Сроки, конечно, здесь сжатые. Мы приступили к работе практически неделю назад. Будем принимать все меры, связанные с организацией процесса строительства, с обеспечением материалами, поставками материалов, с организацией работы на объекте для того, чтобы выполнить поставленную задачу.