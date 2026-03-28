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Весна – время наводить чистоту! Как проходит субботник в Гомельской области?

28 марта 2026 07:48
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Весна – время наводить чистоту. 28 марта во всех регионах страны проходят субботники. Одна из главных площадок в Гомельской области – строительный объект в поселке Ченки. Представители власти и трудовые коллективы работают на строительстве нового корпуса базовой школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весна – время наводить чистоту! Как проходит субботник в Гомельской области?-2

Населенный пункт фактически превращается в «спутник» областного центра. Активно строится жилье, переезжают семьи, и для юных жителей создают современную образовательную инфраструктуру. Сначала на территории бывшего пионерского лагеря реконструировали корпуса под детский сад. В 2025 году здесь открылась и начальная школа.

Весна – время наводить чистоту! Как проходит субботник в Гомельской области?-4

Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
Сейчас самая важная задача сделать школы до 9 класса включительно, с 5 по 9 класс, в современных комфортных условиях, которые соответствуют городским. Задумка на этом месте сделать такой кампус, где будет начальная школа, основная школа со всеми спортивными сооружениями и внутренними, и наружными. Дать возможность в таком пространстве очень четко и хорошо обучаться детям.

Весна – время наводить чистоту! Как проходит субботник в Гомельской области?-6

Сергей Ковалев, директор Гомельского объединенного строительного треста:
Обеспечены будут кабинетами и местами для учебы со спортивным залом. Сроки, конечно, здесь сжатые. Мы приступили к работе практически неделю назад. Будем принимать все меры, связанные с организацией процесса строительства, с обеспечением материалами, поставками материалов, с организацией работы на объекте для того, чтобы выполнить поставленную задачу.

Весна – время наводить чистоту! Как проходит субботник в Гомельской области?-8

Планируется, что 1 сентября школьники смогут сесть за парты в новом здании. А собранные на субботнике средства направят на реконструкцию других знаковых для региона объектов – комплекса воинской славы в честь операции «Багратион» в Светлогорском районе, а также памятника архитектуры 19 века – усадьбы в деревне Хальч Ветковского района.

# Субботники в Беларуси # Сергей Ковалев # Иван Крупко

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