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Аркадий Осипович, руководитель «Агрофирмы «Лебедево» Молодечненского района, рассказал о новых сельхозтехнологиях

27 апреля 2014 20:42
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Новости Беларуси. Древнее поселение с красивым названием Лебедево впервые упоминается в грамоте Великого князя Ягайлы в 1387 году. Став в 16 столетии местечком, начинает быстро развиваться. Сегодня это один из лучших агрогородков Молодечненского района. Здесь же и самое передовое сельхозпредприятие района.

Руководитель сельхозпредприятия «Агрофирма «Лебедево» Аркадий Осипович работе на земле отдал всю жизнь. Кандидат сельскохозяйственных наук не побоялся внедрять самые передовые технологии. А благодаря надежному инвестору РУП «Минскэнерго» аграрии уверенно смотрят в будущее.

О лучшем сельхозпредприятии Молодечненского района в программе «Центральный регион» на СТВ!

# общество # Сельское хозяйство # Аркадий Осипович

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