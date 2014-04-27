Аркадий Осипович, руководитель «Агрофирмы «Лебедево» Молодечненского района, рассказал о новых сельхозтехнологиях

Новости Беларуси. Древнее поселение с красивым названием Лебедево впервые упоминается в грамоте Великого князя Ягайлы в 1387 году. Став в 16 столетии местечком, начинает быстро развиваться. Сегодня это один из лучших агрогородков Молодечненского района. Здесь же и самое передовое сельхозпредприятие района.

Руководитель сельхозпредприятия «Агрофирма «Лебедево» Аркадий Осипович работе на земле отдал всю жизнь. Кандидат сельскохозяйственных наук не побоялся внедрять самые передовые технологии. А благодаря надежному инвестору РУП «Минскэнерго» аграрии уверенно смотрят в будущее.

О лучшем сельхозпредприятии Молодечненского района в программе «Центральный регион» на СТВ!