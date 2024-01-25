279 разрешённых мест для агитации. Ольга Чемоданова рассказала о предвыборной кампании в Минске

Выборы депутатов местных Советов и Палаты представителей Национального собрания впервые в истории Беларуси пройдут в единый день голосования 25 февраля. О том, где в Минске разрешена предвыборная агитация, рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Период агитации начинается 31 января и продлится по 24 февраля. В это время кандидаты в депутаты могут опубликовать свою программу, встретиться с избирателями.

В Минске 60 окружных комиссий. Соответственно, 60 депутатов будут избраны в городской Совет депутатов, 20 – в Палату представителей.

Результат во многом зависит и от инициативы самого избирателя. Есть возможность разместить свою программу в том числе в интернет-источниках, на тех же сайтах администраций районов. Для депутатов в Палату представителей предоставлена возможность публикации своей программы и в городском ресурсе, печатном издании «Вечерний Минск».