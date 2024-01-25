279 разрешённых мест для агитации. Ольга Чемоданова рассказала о предвыборной кампании в Минске
Выборы депутатов местных Советов и Палаты представителей Национального собрания впервые в истории Беларуси пройдут в единый день голосования 25 февраля. О том, где в Минске разрешена предвыборная агитация, рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Период агитации начинается 31 января и продлится по 24 февраля. В это время кандидаты в депутаты могут опубликовать свою программу, встретиться с избирателями.
В Минске 60 окружных комиссий. Соответственно, 60 депутатов будут избраны в городской Совет депутатов, 20 – в Палату представителей.
Результат во многом зависит и от инициативы самого избирателя. Есть возможность разместить свою программу в том числе в интернет-источниках, на тех же сайтах администраций районов. Для депутатов в Палату представителей предоставлена возможность публикации своей программы и в городском ресурсе, печатном издании «Вечерний Минск».
Ольга Чемоданова:
Созданы специальные места для агитации. Это информационные конструкции, которые с 31 января будут установлены на территории Минска. 279 мест, где кандидату можно будет разместить актуальную информацию. Это его фотография, биографические данные. Окружная комиссия обобщит информацию о кандидатах, которая также будет представлена на информационных стендах.
Уже сейчас на всех предприятиях Минска имеются уголки избирателя. Мы размещаем там самую свежую, актуальную информацию. Любой работник может ознакомиться.
Основные ресурсы – это сайт и Telegram-канал ЦИК, Мингорисполкома. Представлена вся информация по Минску. Также сайты и Telegram-каналы администраций районов Минска.
Как проходит работа по информированию населения? Смотрите в видео.