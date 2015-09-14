27-летний преподаватель минского колледжа за взятки может сесть на 10 лет

Новости Беларуси. Полтора года педагог использовал должностное положение в корыстных целях – вымогал у учащихся деньги за выставление положительных оценок при сдаче экзаменов, а также за лабораторно-практические занятия.

Размеры взяток составляли от 150 тысяч рублей до 100 долларов США:

в зависимости от уровня сложности преподаваемого материала, посещаемости занятий.

Александр Герасимов, официальный представитель УСК по г.Минску:

Более десяти учащихся на регулярной основе передавали обвиняемому незаконное вознаграждение в рублях и валюте. В июне текущего года сотрудниками милиции преподаватель задержан с поличным при получении взяток от группы учащихся в сумме более 3,8 млн. рублей. Должностное лицо обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь (получение взятки повторно путем вымогательства). В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Наложен арест на его имущество.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы