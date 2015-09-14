Контрафактный алкоголь: за 2015 в Беларуси от отравления суррогатами умерли 19 человек

Новости Беларуси. Некачественным продуктам стало еще сложнее попасть на белорусские прилавки. С начала лета количество товаров, не допущенных на рынок страны, увеличилось в полтора раза. Это связано со вступлением в силу Указа Президента о надзоре за безопасностью и качеством продукции. В результате у многих госструктур значительно расширились полномочия. Появилась возможность не только запрещать ввоз, но и изымать партии некачественного товара. Также в последнее время особое внимание, в частности, правоохранителей привлекает торговля контрафактным алкоголем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 миллиарда рублей – такую сумму недополучили импортеры на белорусский рынок с начала года. Товары, не отвечающие техрегламенту Таможенного союза и ЕАЭС, просто не пустили в страну. Указ развязал руки контролерам, и теперь борьба за качество на прилавке вышла на новую высоту. Только Министерство торговли за несколько месяцев этого года приостановило работу около полутысячи объектов. Подавляющее большинство из них после устранения недочетов снова были открыты.

Сергей Ивлев, заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Указ нам дал возможность работать более эффективно, запрещать более крупные партии продукции, которые обращаются в Республике Беларусь с нарушением требований, технических регламентов Таможенного союза.

Отдельного внимания удостоился суррогатный алкоголь, который стал головной болью не только для постоянных покупателей. Партии контрафакта изымаются едва ли не каждый день. В большинстве случаев этот товар завозится из России и доезжает даже до Гродно. Безработный мужчина хранил в гараже около двухсот бутылок безакцизного крепкого спиртного, которое вряд ли бы попало на прилавки. Скорее — напрямую в руки покупателя.

Валерий Мацкевич, заместитель начальника ОБЭП ОВД администрации Октябрьского района Гродно:

Вся ввозимая продукция является контрафактной, в связи с чем её употребление может пагубно отразится на здоровье.

Здоровье многих клиентов вино-водочных отделов заметно пошатнулось после введения запрета на ночную торговлю спиртным. Любители крепких напитков под лозунгом «кто ищет, тот найдет», в большинстве своем так и продолжали употреблять продукт. Но все чаще поутру за лечением начали обращаться не в знакомый отдел магазина, а к врачам.

Эдуард Никитин, начальник главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Республики Беларусь:

Мы в каждый, можно сказать, микрофон кричим в полный голос о том, что это фальсификаты, на территории Российской Федерации официальных производств с такими брендами, как «Белая береза» и «Царская охота» нет в природе. Поэтому если кто-то покупает такую бутылку, то он должен знать, что она, скорее всего, разлита где-то в подвальном помещении.

По данным МВД, нелегалы перетянули на себя не менее 10 процентов рынка. Соотношение цена – качество превратилось в неприличную пропорцию. «Белая береза» стала серьезной проверкой для почек белорусов. Такую бутылку в России можно купить меньше, чем за доллар. Пострадали люди и от «Царской охоты». Особенности нездорового экспорта в Синеокую не могли не заинтересовать правоохранителей.

Эдуард Никитин, начальник главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Республики Беларусь:

В текущем году возбуждено 3 таких уголовных дела. Связаны с каналами поставки и реализацией устойчивыми группами этой продукции.

Закупка на приграничном подпольном производстве за бесценок — слишком заманчивое предложение. В Бобруйске был остановлен автомобиль почти с 700 литрами безакцизного спиртного. Водитель и не отрицал, что приобрел все это в России. По легенде – для собственных нужд. Возникает вопрос: зачем нужен такой результат?

Дмитрий Игнатович, начальник отделения информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома:

В течение 2015 года 19 человек на территории Могилевской области умерли от отравления суррогатами алкоголя. Из них 5 на территории Бобруйска и 4 в Бобруйском районе.