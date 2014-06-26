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26 июня в 17.30 по улицам Минска пройдет военная техника. Генеральная тренировка парада начнется в 21.30

26 июня 2014 11:19
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Новости Беларуси. До Дня Независимости остается ровно неделя. Подготовка к празднованию знаменательной даты - 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков - уже на финишной прямой. Так, 26 июня по улицам Минска пройдет военная техника. В столице состоится первая тренировка перед парадом в городских условиях.

Нынешний год для Беларуси юбилейный, поэтому механизированная колонна будет достаточно разнообразна. В ее составе как машины начала прошлого века, так и новейшие образцы вооружения. В числе ретро-техники можно будет увидеть знаменитые советские танки — Т-38, Т-60 и Т-55. Кроме того, впервые в минском параде будут участвовать российские ракетные комплексы «Искандер» и С-400 «Триумф», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сама генеральная тренировка парада начнется в 21.30. Однако улицы перекроют раньше. Колонна военной техники выедет из военного городка Уручье в сторону проспекта Машерова в полшестого вечера. Маршрут ее следования вы сейчас можете увидеть на своих экранах. Движение всех видов транспорта на этих улицах, кроме общественного, на время проведения тренировки будет перекрыто. К слову, следующий прогон пройдет 28 июня.

# общество # Парад в Минске 3 июля # День Независимости 3 июля в Беларуси # Парад в Минске 3 июля 2014

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