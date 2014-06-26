Жителям 26 государств, освобождавших Беларусь, вручают юбилейные медали и «солдатские треугольники» от Александра Лукашенко

Новости Беларуси. В память о мужестве и отваге.... В преддверие 70-й годовщины освобождения Беларуси в диппредставительствах Беларуси за рубежом проходят торжественные мероприятия.

Ветеранам Великой Отечественной вручают юбилейные медали и поздравительные письма от Главы государства – так называемые «солдатские треугольники».

География стран, в которых проживают участники боев за освобождение Беларуси, охватывает 26 государств – от Австралии до Эстонии. Всего планируется вручить свыше 23 тысяч юбилейных медалей и «солдатских треугольников», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Медали и «солдатские треугольники» в торжественной обстановке уже вручены ветеранам, проживающим в Австралии, Азербайджане, Армении, Таджикистане, Турции, ФРГ, Казахстане.

Сегодня награждение проходит в Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. К нему приурочен «круглый стол» на тему: «Операция «Багратион»: взгляд из XXI века» и открытие художественно-документальной выставки, посвященной 70-летию освобождения Беларуси.