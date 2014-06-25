Прямой эфир

45-летие отмечают 25 июня Первомайский и Центральный районы Минска

25 июня 2014 17:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сразу два района Минска — Первомайский и Центральный — отмечают 25 июня 45-летие. К юбилейной дате именинники подошли основательно. Так, только за 2013 год Первомайский район прирос тысячами квадратных метров для полутора тысяч семей. А совсем скоро на улице Калиновского и в микрорайоне «Восточный» откроются детский сад и школа.

Спортивными и культурными достижениями может похвастаться и Центральный район. Шесть современных отелей, фан-зону и зону гостеприимства по достоинству смогли оценить не только минчане, но тысячи гостей города во время Чемпионата мира по хоккею, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Районы Минска # Игорь Кудревич # Олег Поскробко

Другие новости рубрики

Все новости
В Могилевской области найдены останки 16 красноармейцев
25 июня 2014 17:37

В Могилевской области найдены останки 16 красноармейцев

Жители Минска берут выходные, чтобы оплатить коммунальные услуги
25 июня 2014 17:31

Жители Минска берут выходные, чтобы оплатить коммунальные услуги

В Слуцком районе расширена программа преференций для абитуриентов аграрных ВУЗов
25 июня 2014 14:49

В Слуцком районе расширена программа преференций для абитуриентов аграрных ВУЗов