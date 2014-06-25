45-летие отмечают 25 июня Первомайский и Центральный районы Минска

Новости Беларуси. Сразу два района Минска — Первомайский и Центральный — отмечают 25 июня 45-летие. К юбилейной дате именинники подошли основательно. Так, только за 2013 год Первомайский район прирос тысячами квадратных метров для полутора тысяч семей. А совсем скоро на улице Калиновского и в микрорайоне «Восточный» откроются детский сад и школа.

Спортивными и культурными достижениями может похвастаться и Центральный район. Шесть современных отелей, фан-зону и зону гостеприимства по достоинству смогли оценить не только минчане, но тысячи гостей города во время Чемпионата мира по хоккею, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.