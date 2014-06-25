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26 и 28 июня общественный транспорт Минска пойдет по измененным маршрутам, а на некоторых улицах города будет запрещена парковка

25 июня 2014 17:59
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Новости Беларуси. 26 июня с 7.00 и до 00.00 на проспекте Машерова от Независимости до улицы Тимирязева будет запрещена парковка. Оставлять автомобили запретят также на улицах Гвардейской, Тарханова, Грибоедова, Игнатенко и Амураторской.

Потесниться автомобилистам придется и 25 июня вечером на улице Пономаренко. С 21.00 и до 5.00 будет ограничено движение на участке от улицы Янки Мавра до проспекта Жукова. Здесь будут менять дорожное покрытие. Ремонтные работы продолжатся 26 и 28 июня. Общественный транспорт пойдет по измененным маршрутам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Работа транспорта в Минске

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