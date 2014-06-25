26 и 28 июня общественный транспорт Минска пойдет по измененным маршрутам, а на некоторых улицах города будет запрещена парковка

Новости Беларуси. 26 июня с 7.00 и до 00.00 на проспекте Машерова от Независимости до улицы Тимирязева будет запрещена парковка. Оставлять автомобили запретят также на улицах Гвардейской, Тарханова, Грибоедова, Игнатенко и Амураторской.

Потесниться автомобилистам придется и 25 июня вечером на улице Пономаренко. С 21.00 и до 5.00 будет ограничено движение на участке от улицы Янки Мавра до проспекта Жукова. Здесь будут менять дорожное покрытие. Ремонтные работы продолжатся 26 и 28 июня. Общественный транспорт пойдет по измененным маршрутам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.