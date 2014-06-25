В Могилевской области найдены останки 16 красноармейцев

Новости Беларуси. Эхо войны. На Могилевщине найдены останки 16 красноармейцев. При погибших поисковики обнаружили и 3 медальона. В течение месяца специалисты проведут все необходимые в таких случаях лабораторные исследования и экспертизы. И только после этого останки будут преданы земле.

Анатолий Доронин, участник поискового отряда:

Открывать нельзя, сразу высохнет. Чернилам уже 70 лет. Чернила сразу обесцветятся. Найденные медальоны будут вскрыты в лаборатории у экспертов. Если он будут заполнены, то они обязательно восстановят свое имя.

Вот уже два дня местные историки, поисковики и бойцы 52 спецбатальона проводят раскопки в лесу под Быховом. Здесь в 1941 проходил рубеж обороны Днепра. На необорудованные позиции сюда с Украины перебросили 102 стрелковую дивизию. Солдаты копали одиночные траншеи, в которых держали первую оборону уже в начале июля.

Николай Борисенко, командир Могилевского поискового отряда:

К сожалению, судьба этой дивизии трагическая, она в июльских боях растеряла большую часть своего личного состава, часть попала в окружение, часть в плен. Отходили они на юг в Могилевскую область, далее в Гомельскую и в Орловскую области, район Брянска.

Владимир Ткачук, военный комиссар Быховского районного военного комиссариата:

За этот период подняты останки 16 бойцов Красной армии. 8 человек, относящиеся к периоду 1941 года и 8 – к периоду 1943-1944 годам.

Найденные при останках трех бойцов медальоны изучат в лаборатории. На них-то поисковики и возлагают самые большие надежды. Если они будут заполнены, еще нескольким неизвестным солдатам вернут имена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Жижиян, директор Быховского районного краеведческого музея:

Период 1941 года – это большое белое пятно, немцы наступали быстро. Многие части дробились на мелкие соединения. Отступали, давали отпор врагам. Их история не дописана. Такие находки со временем и заполнят белые пятна в истории, особенно нашего кровавого 1941 года.

Ирина Недобоева, СТВ:

Примерно через месяц, когда завершатся все лабораторные исследования и экспертизы, останки красноармейцев придадут земле. Погибших солдат перезахоронят в братской могиле около деревни Селец, при обороне которой они и погибли.